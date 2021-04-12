В Украине разрешили открывать филиалы лучших иностранных учреждений высшего образования

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Соответствующие разрешения будет выдавать МОН

Кабинет министров принял постановление, которым разрешил создавать на территории Украины обособленные структурные подразделения иностранных учреждений высшего образования, входящих в ведущие международные рейтинги. Об этом сообщает пресс-служба МОН.

Согласно сообщению, обособленные структурные подразделения иностранных учреждений высшего образования смогут осуществлять свою деятельность на основании разрешения от Министерства образования и науки Украины.

Так для получения соответствующего разрешения иностранное учреждение высшего образования должно подать в МОН копии учредительных документов и другие документы, содержащие такую информацию:

наличие лицензии и других документов разрешительного характера на осуществление образовательной деятельности в стране резидентства и документов об аккредитации (признании) образовательных программ;

опыт образования и деятельности территориально обособленных структурных подразделений за рубежом;

цель открытия и виды деятельности территориально обособленного структурного подразделения, деловые отношения с украинскими партнерами и перспективы развития сотрудничества;

местонахождение территориально обособленного структурного подразделения, которое планируется создать, и запланированное количество работников, в частности иностранных граждан, которые будут работать в территориально обособленном структурном подразделении;

характеристики образовательных программ, которые планируется реализовывать.

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Кроме этого, иностранное заведение высшего образования во время подачи документов должно входить в один из международных рейтингов QS World University Rankings, The Times Higher Education World University Rankings, Academic Ranking of World Universities — World Top 500 Universities и занимать при этом место не ниже 3000.

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Как отмечается, разрешение на образование филиала не будет предоставляться иностранному учреждению высшего образования, которое является юридическим лицом с иностранными инвестициями государства-агрессора или государства-оккупанта или юридическим лицом, зарегистрированным на территории государства-агрессора или государства-оккупанта, или юридическим лицом, конечный бенефициарный владелец (контролер) которого является резидентом государства-агрессора или государства-оккупанта.

Согласно ч. 9 ст. 33 Закона Украины "О высшем образовании", нельзя создавать территориально обособленные структурные подразделения учреждений высшего образования в Киеве, Харькове, Львове, Днепре и Одессе.

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Напомним, ранее стало известно, что в Министерстве образования и науки планируют предоставить возможность дистанционной подачи документов для поступающих в учреждения профессионального образования.