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В Украине разрешили массовые мероприятия со 100% наполнением зрителей, - Минкульт

Фото из открытых источников

Также отменили соблюдение социальной дистанции

С сегодняшнего дня вся территория Украины находится в обновленной "зеленой зоне". Соответствующее решение приняло правительство на заседании. Об этом сообщил министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко в Facebook.

Как отмечается, согласно решению, проведение массовых мероприятий (культурных, развлекательных, религиозных, рекламных) в помещениях разрешается со 100% наполнением. Без ограничения дистанции между присутствующими. Однако участники и организаторы мероприятий должны использовать защитные маски или респираторы.

Если же все присутствующие имеют отрицательные результаты теста на COVID-19, который сделан не более чем за 72 часа, или документ полного курса вакцинации, маски не нужны.

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Ранее сообщалось, что в Украине все области находятся в зеленой зоне эпидемической опасности. А уровень заболеваемости составляет 56 на 100 тыс. население при определенном показателе 75 на 100 тыс. населения.

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