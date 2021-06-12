В Украине разрабатывают первые композитные лопасти для тяжелых вертолетов Ми-24

Вертолет Ми-24 Антон Новодережкин/ТАСС

Они будут иметь систему защиты от льда

До конца этого года запорожские авиастроители АО "Мотор Сич" сделают первые композитные лопасти для тяжелых вертолетов Ми-24 с системой защиты от льда. Об этом заявил почетный президент АО "Мотор Сич" Вячеслав Богуслаев, передает Укринформ.

"Тяжелый вертолет Ми-24 с лопастями "Мотор Сич" за 35 минут долетел от Запорожья до Херсона, показал скорость 340 км в час. Нам приятно докладывать руководству страны и области, что лопастное производство в Запорожье создано. Мы идем дальше, развиваем его. В этом году сделаем первые композитные лопасти с системой защиты ото льда", - сказал Богуслаев.

По его словам, в мире выпущено 28 000 машин такого типа, и они все имеют металлические лопасти.

"Мы будем их производить всю жизнь", - сказал Богуслаев, отвечая на вопрос корреспондента Укринформа относительно того, есть ли заказ на эти лопасти.

Ранее сообщалось, что под столицей Молдовы Кишиневом в Зоне безопасности Приднестровского конфликта было обнаружено нелегальный цех, занимавшийся изготовлением вертолетов.