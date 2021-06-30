В Украине разрабатывают более 20 новых образцов вооружения и военной техники

минобороны

Создание новейших образцов, вроде ракетных комплексов “Ольха”, “Нептун”, САУ “Богдана”, продолжаются в течение нескольких лет

В Украине разрабатывают более 20 новых образцов вооружения и военной техники. Об этом на брифинге в Укринформе сообщил врио директора Департамента военно-технической политики, развития вооружения и военной техники Министерства обороны Владислав Шостак.

По его словам, почти 60% средств государственного оборонного заказа направляется на закупку образцов вооружения и военной техники, 5% - на разработку новейших образцов.

“Объем финансирования Государственного оборонного заказа предусматривает выделение 22,5 млрд грн (в 2021 году — ред.). 5% этой суммы — на выполнение опытно-конструкторских работ...

Основная сумма средств — это 59% в 2021 году — будет потрачена на закупку образцов вооружения и военной техники, которые производятся уже серийно в Украине, и некоторые мы закупаем за границей.

27% средств выделяется на проведение модернизации образцов вооружения и также капитального ремонта.

9% средств направлены на обеспечение живучести арсеналов баз и складов, строительства соответствующих объектов для хранения боеприпасов”, — отметил Шостак.

Чиновник также уточнил, что создание новейших образцов вооружения вроде ракетных комплексов “Ольха”, “Нептун”, САУ “Богдана”, продолжаются в течение нескольких лет. В процессе их разработки в кооперации задействованы различные предприятия оборонно-промышленного комплекса.

В Украине сейчас проходит 25 таких опытно-конструкторских работ.

Шостак заверил, что срывов выполнения ДОЗ со стороны Министерства обороны в 2021 году не будет.

Он также сообщил, что сегодня, 30 июня, состоится рабочее совещание в Укроборонпроме по созданию ракетного реактивного вооружения, в котором Минобороны примет участие.

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