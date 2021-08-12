В Украине разоблачили схемы ввоза наркотиков под видом лекарств и косметики

Среднемесячные "прибыли" наркодилеров составляли десятки тысяч долларов

На территории таможенного поста международного аэропорта "Борисполь" правоохранители разоблачили двух наркокурьеров, которые ввозили "товар" под видом лекарственных средств и косметической продукции. Об этом сообщает СБУ.

"Злоумышленники пытались провезти в нашу страну партию псевдоэфедрина-прекурсора, который в подпольных нарколабораториях используют для изготовления метамфетамина. Чтобы скрыть противоправную деятельность, дельцы декларировали багаж как лекарственные средства. После переправки "товара" злоумышленники планировали реализовать его через собственную сеть дилеров", - отметили в ведомстве.

Установлено, что задержанные входят в состав международной преступной группировки, которая специализируется на сбыте оптовых партий наркотиков из одной из африканских стран.

Сейчас решается вопрос относительно сообщения организатору и другим участникам противоправной деятельности о подозрении и избрания меры пресечения в виде содержания под стражей.

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Напомним, ранее в Николаевской области разоблачили схему продажи должности областной государственной администрации. Женщина подыскала кандидата на должность председателя Николаевской ОГА и за это требовала у последнего 600 тыс. долларов.