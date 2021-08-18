home
youtube facebook telegram twitter instagram rss
live
Новости » Общество Читати новину українською

В Украине растет заболеваемость COVID-19, за сутки почти 1,5 тыс. больных

Украинская правда

За сутки выполнили 60 654 тестирования

По состоянию на 18 августа в Украине подтвердили 2 268 666 случаев коронавируса COVID-19, за минувшие сутки заболели 1447 человек. Об этом сообщает Telegram-канал "Коронавірус_інфо".  

Согласно сообщению, накануне заболели 104 ребенка и 38 медработников, 677 человек госпитализировали, от осложнений умерли 40 человек. 

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киев (181), Донецкой (155), Одесской (130), Днепропетровской (93) и Харьковской (89) областях.

Новости по теме: В детском лагере в Одессе произошла вспышка коронавируса: Заражены более 40 человек

Как отмечается, количество заболеваний в регионах за сутки выглядит следующим образом:

  • г. Киев – 181 случай;
  • Винницкая область – 52 случая;
  • Волынская область – 13 случаев;
  • Днепропетровская область – 93 случая;
  • Донецкая область – 155 случаев;
  • Житомирская область – 38 случаев;
  • Закарпатская область – 17 случаев;
  • Запорожская область – 51 случай;
  • Ивано-Франковская область – 23 случая;
  • Киевская область – 54 случая;
  • Кировоградская область – 8 случаев;
  • Луганская область – 65 случаев;
  • Львовская область – 35 случаев;
  • Николаевская область – 19 случаев;
  • Одесская область – 130 случаев;
  • Полтавская область – 44 случая;
  • Ровенская область – 31 случай;
  • Сумская область – 33 случая;
  • Тернопольская область – 47 случаев;
  • Харьковская область – 89 случаев;
  • Херсонская область – 76 случаев;
  • Хмельницкая область – 45 случаев;
  • Черкасская область – 62 случая;
  • Черновицкая область – 58 случаев;
  • Черниговская область – 28 случаев.

Новости по теме: Прикарпатье стало самым худшим в Украине по охвату вакцинации против COVID-19

Напомним, ранее в Министерстве здравоохранения заявили, что более 80% всех умерших от COVID-19 в Украине – люди старше 60 лет.

Читайте нас в Facebook facebook Читайте нас в Telegram telegram

читайте также

Уход США из Афганистана как черная метка для Украины, Грузии и Молдовы В США начали официальное расследование из-за автопилота Tesla Байден считает решение о выводе войск из Афганистана правильным Для Украины торговля созданием проблем для России становится смертельно опасным занятием

программы канала ZIK

Игра в морской бой: Запад против России? |
Палестино-израильский конфликт обострился
Давление на оппозицию. Свобода слова. Ситуация на Донбассе. Вакцинация | Депутат Европарламента Максимилиан Кра, 15.05.21
США VS Турция: Почему Байден признал геноцид армян?
Фашизм и антифашизм в современном мире.
Обоснованно ли повышение коммунальных тарифов? Проект