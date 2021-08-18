В Украине растет заболеваемость COVID-19, за сутки почти 1,5 тыс. больных
За сутки выполнили 60 654 тестирования
По состоянию на 18 августа в Украине подтвердили 2 268 666 случаев коронавируса COVID-19, за минувшие сутки заболели 1447 человек. Об этом сообщает Telegram-канал "Коронавірус_інфо".
Согласно сообщению, накануне заболели 104 ребенка и 38 медработников, 677 человек госпитализировали, от осложнений умерли 40 человек.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киев (181), Донецкой (155), Одесской (130), Днепропетровской (93) и Харьковской (89) областях.
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Как отмечается, количество заболеваний в регионах за сутки выглядит следующим образом:
- г. Киев – 181 случай;
- Винницкая область – 52 случая;
- Волынская область – 13 случаев;
- Днепропетровская область – 93 случая;
- Донецкая область – 155 случаев;
- Житомирская область – 38 случаев;
- Закарпатская область – 17 случаев;
- Запорожская область – 51 случай;
- Ивано-Франковская область – 23 случая;
- Киевская область – 54 случая;
- Кировоградская область – 8 случаев;
- Луганская область – 65 случаев;
- Львовская область – 35 случаев;
- Николаевская область – 19 случаев;
- Одесская область – 130 случаев;
- Полтавская область – 44 случая;
- Ровенская область – 31 случай;
- Сумская область – 33 случая;
- Тернопольская область – 47 случаев;
- Харьковская область – 89 случаев;
- Херсонская область – 76 случаев;
- Хмельницкая область – 45 случаев;
- Черкасская область – 62 случая;
- Черновицкая область – 58 случаев;
- Черниговская область – 28 случаев.
Напомним, ранее в Министерстве здравоохранения заявили, что более 80% всех умерших от COVID-19 в Украине – люди старше 60 лет.