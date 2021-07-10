В Украине растет количество больных с подозрением на коронавирус Delta, - санврач

Фото из открытых источников

На следующей неделе Минздрав прогнозирует подтверждение своих прогнозов

В Украине вероятно увеличится количество больных, инфицированных новым штаммом коронавируса Delta, поскольку уже сейчас Министерство здравоохранения фиксирует подозрения на заражение именно этим штаммом вируса. Об этом заявил главный государственный санитарный врач Игорь Кузин в эфире одного из телеканалов, передает "УП".

В частности, по словам Кузина, сейчас добавилось больных с подозрением на заражение индийским вариантом коронавируса. При этом точных цифр он не назвал.

"Скорее всего, на следующей неделе мы уже получим финальное подтверждение новых образцов, там уже есть подозрения на "Дельту". Поэтому, скорее всего, цифры (официальное количество заражений "Дельтой" - ред.) будут обновляться", - отметил он.

Напомним, до сих пор в Украине официально было зафиксировано лишь два случая коронавирусной болезни, вызванной штаммом Delta.

Новости по теме: В МОЗ оценили вероятность распространения штамма "Дельта" в Украине

Напомним, ранее эксперты предупредили о возможном ухудшение ситуации с коронавирусом в Украине в конце июля, поскольку в Европе стремительно распространяется штамм коронавируса "Дельта". В свою очередь, в Центре общественного здоровья убеждены в том, что повышения уровня заболеваемости стоит ожидать осенью.