В Украине растаможить автомобили можно будет через приложение "Дія"
Введение растаможки автомобилей через смартфон "станет толчком к реформе таможни"
В Украине анонсировали упрощение растаможки автомобилей. По словам премьер-министра Дениса Шмыгаля, растаможить транспортное средство можно будет через приложение или портал "Дія". Об этом он написал в своем Telegram-канале.
"Провел совещание с "Офисом простых решений и результатов", Министерством цифровой трансформации и Министерством финансов. Проект, который должен облегчить процедуру растаможки автомобилей, получил мою полную поддержку", - отметил глава правительства.
Он подчеркнул, что введение растаможки автомобилей через смартфон "станет толчком к реформе таможни".
"В то же время растаможка должна быть справедливой для каждого. Поручил Министерству финансов и Минцифры проработать и подать окончательные предложения к указанному проекту", - добавил Шмыгаль.
Напомним, на прошлой неделе президент Украины Владимир Зеленский подписал законы о льготном растаможивании "евроблях". Согласно документам, автомобили бывшие в употреблении с европейской регистрацией старше 5 лет, которые были ввезены на территорию Украины до конца 2020 года, облагаются налогом по льготной ставке налога на добавленную стоимость и акцизного налога.