В Украине растаможить автомобили можно будет через приложение "Дія"

Введение растаможки автомобилей через смартфон "станет толчком к реформе таможни"

В Украине анонсировали упрощение растаможки автомобилей . По словам премьер-министра Дениса Шмыгаля, растаможить транспортное средство можно будет через приложение или портал "Дія". Об этом он написал в своем Telegram-канале .

"Провел совещание с "Офисом простых решений и результатов", Министерством цифровой трансформации и Министерством финансов. Проект, который должен облегчить процедуру растаможки автомобилей, получил мою полную поддержку", - отметил глава правительства.

Он подчеркнул, что введение растаможки автомобилей через смартфон "станет толчком к реформе таможни".

"В то же время растаможка должна быть справедливой для каждого. Поручил Министерству финансов и Минцифры проработать и подать окончательные предложения к указанному проекту", - добавил Шмыгаль.

Напомним, на прошлой неделе президент Украины Владимир Зеленский подписал законы о льготном растаможивании "евроблях". Согласно документам, автомобили бывшие в употреблении с европейской регистрацией старше 5 лет, которые были ввезены на территорию Украины до конца 2020 года, облагаются налогом по льготной ставке налога на добавленную стоимость и акцизного налога.