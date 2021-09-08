В Украине работникам учреждений культуры разрешили брать творческий отпуск, – ВР

фото из открытых источников

Закон вступает в силу со дня, следующего за днем его опубликования

Верховная Рада Украины внесла изменения в закон о создании дополнительных условий для обеспечения развития профессиональных творческих работников учреждений культуры. За проголосовали 350 народных депутатов, передает "Радио Свобода".

Так, изменениями в законодательство предусмотрено, что профессиональные творческие работники театров и учреждений культуры имеют право на творческий отпуск для осуществления творческой деятельности.

До сих пор творческого отпуска художникам в Украине официально не предоставляли.

"Законопроект направлен на создание дополнительных предпосылок для профессионального развития художественного и артистического персонала театра путем предоставления возможности воспользоваться творческим отпуском для осуществления творческой деятельности вне основного места работы", – говорится в пояснительной записке.

Закон вступает в силу со дня, следующего за днем его опубликования.

Новости по теме: В Украине предусмотрели декретный отпуск для мужчин

Напомним, ранее Кабмин утвердил порядок предоставления одноразового оплачиваемого отпуска при рождении ребенка для мужа, отца ребенка, который не состоит в зарегистрированном браке, и для бабушки, дедушки или другого совершеннолетнего родственника одинокой матери.