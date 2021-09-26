В Украине пять областей соответствуют "оранжевой" зоне карантина, - Минздрав

К Днепропетровской, Донецкой, Тернопольской и Черкасской областям добавилась Кировоградская

По состоянию на 26 сентября пять областей в Украине соответствуют "оранжевому" уровню эпидемической опасности. Остальные регионы остаются в пределах "желтой" зоны. Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.

Согласно данным Минздрава, к Днепропетровской, Донецкой, Тернопольской и Черкасской областям добавилась Кировоградская. Динамика госпитализации пациентов с COVID там выросла до 64,5%, что выше целевого показателя в 50%.

МИНЗДРАВ

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Напомним, по состоянию на утро 26 сентября в Украине лабораторно подтвердили 2 392 397 случаев заражения коронавирусом COVID-19, за минувшие сутки - 4647. Также за вчера госпитализировано - 2325 человек, летальных исходов – 69, выздоровело – 983 человека. Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Харьковской (611) и Днепропетровской (506) областях.