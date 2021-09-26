home
youtube facebook telegram twitter instagram rss
live
Новости » Общество Читати новину українською

В Украине пять областей соответствуют "оранжевой" зоне карантина, - Минздрав

Фото из открытых источников

К Днепропетровской, Донецкой, Тернопольской и Черкасской областям добавилась Кировоградская

По состоянию на 26 сентября пять областей в Украине соответствуют "оранжевому" уровню эпидемической опасности. Остальные регионы остаются в пределах "желтой" зоны. Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.

Согласно данным Минздрава, к Днепропетровской, Донецкой, Тернопольской и Черкасской областям добавилась Кировоградская. Динамика госпитализации пациентов с COVID там выросла до 64,5%, что выше целевого показателя в 50%.

МИНЗДРАВ

Новости по теме: Карантин в Украине закончится весной. Но есть условие

Напомним, по состоянию на утро 26 сентября в Украине лабораторно подтвердили 2 392 397 случаев заражения коронавирусом COVID-19, за минувшие сутки - 4647. Также за вчера госпитализировано - 2325 человек, летальных исходов – 69, выздоровело – 983 человека. Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Харьковской (611) и Днепропетровской (506) областях.

Читайте нас в Facebook facebook Читайте нас в Telegram telegram

читайте также

В Украине четыре области приблизились к "оранжевой" зоне карантина Ситуация в Минздраве не способствует тому, чтобы украинцы были здоровее, – Чаплыга Украина переходит в желтую зону карантина: Что запретят по всей стране и как будут работать учебные заведения Украину точно не вернут в зеленую зону карантина до конца года, – KSE

программы канала ZIK

США-Китай-Россия: Кто с кем и против кого? |
Алексей Якубин в программе
Давление на оппозицию. Свобода слова. Ситуация на Донбассе. Вакцинация | Депутат Европарламента Максимилиан Кра, 15.05.21
США VS Турция: Почему Байден признал геноцид армян?
Обоснованно ли повышение коммунальных тарифов? Проект
Тарифы на коммуналку постоянно растут: Как справляются и что об этом думают украинцы? Проект