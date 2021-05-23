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В Украине пройдут сильные дожди: Синоптики объявили штормовое предупреждение

Фото из открытых источников

Непогода полностью обойдет лишь южные и восточные регионы страны

В Украине 24 мая в западных, северных и центральных областях ожидаются ливни. Об этом свидетельствуют данные Украинского гидрометцентра.

В частности, по прогнозам синоптиков, значительные дожди (I уровень опасности, желтый) пройдут ночью во Львовской, Ивано-Франковской, Черновицкой, Хмельницкой, Винницкой, Житомирской, Черниговской, Черкасской и Кировоградской областях.

Также ливни не обойдут Киевщину и Киев.

В то же время днем 24 мая обильные дожди прогнозируют на Полтавщине и Сумщине.

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Ранее сообщалось, что в Украине в мае средняя месячная температура воздуха составит 13-17° тепла, а в горных районах столбик термометра будет достигать +7-12°.

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