В Украине проведут боевые стрельбы недалеко от админграницы с Крымом

АрміяInform

Местных жителей проинформировано и просят быть осторожными

В Украине проведут боевые стрельбы недалеко от административной границы с Крымом. Об этом говорится в Facebook Херсонской облгосадминистрации.

Как отмечается, местных жителей просят быть осторожными.

Также известно, что с 9 по 30 сентября планируется перемещение военной техники и личного состава на испытательном полигоне "Ягорлик" в Скадовском районе.

"Там будут проходить военные учения с боевой стрельбой. Просим жителей Херсонской области сохранять спокойствие и быть осмотрительными", - заявила облгосадминистрация Харькова.

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Напомним, что ранее в Чехии стартовали международные военные учения Ample Strike, в которых приняли участие Чешская Республика и представители 8 стран Североатлантического альянса (НАТО) - Франции, Венгрии, Германии, Нидерландов, Польши, США, Словакии и Великобритании. Всего в учениях приняли участие 700 солдат.

Цель учений - отработка сотрудничеству диспетчеров передовых сил с экипажами самолетов и вертолетов и командиры наземных подразделений в многонациональной среде.