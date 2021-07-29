В Украине прошли успешные испытания реактивных снарядов "Тайфун-1". Видео

Испытания реактивных снарядов "Тайфун-1" mil.gov.ua

Результаты планируют использовать при разработке калибра 220 мм “Тайфун-2”

В Украине провели успешные испытания реактивного снаряда калибра 122 мм "Тайфун-1" для модернизированной системы БМ-21У "Верба". Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны.

Отмечается, что результаты успешных испытаний планируют использовать при разработке снарядов калибра 220 мм "Тайфун-2" для модернизированной системы залпового огня "Ураган".

Министр обороны Андрей Таран отметил, что ГП "Конструкторское бюро "Южное" им. М. К. Янгеля" провело испытания отремонтированных ракет для тактического ракетного комплекса "Точка-У", которые, со своей стороны, были дополнительно оснащены системой аварийного прекращения полета и системой телеметрического контроля.

По словам чиновника, Минобороны также планирует закупить оперативно-тактический ракетный комплекс "Сапсан", производителем которого является вышеупомянутое конструкторское бюро.

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Напомним, ранее украинские военные успешно испытали бронетранспортер БТР-4Е с улучшенными характеристиками. Разработка модификации БТР-4Е обусловлена необходимостью комплектования подразделений Военно-морских сил бронетехникой для десантирования.