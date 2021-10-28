В Украине прошел испытания новый радиолокационный комплекс "Минерал-У"

Далее будут государственные испытания РЛК, которые прежде всего предназначены для работы вместе с береговым ракетным комплексом Нептун

Мобильный многофункциональный радиолокационный комплекс "Минерал-У", разработанный Научно-исследовательским институтом радиолокационных систем "Квант-Радиолокация", успешно прошел предварительные испытания. Об этом сообщает пресс-служба ПК Укроборонпром.

"По итогам испытаний" минерал-у " был признан соответствующим заявленным тактико-техническим характеристикам. На очереди-государственные испытания РЛК, который прежде всего предназначен для работы вместе с береговым ракетным комплексом "Нептун", - говорится в публикации.

Отмечается, что на первом этапе специалисты проверили технические параметры каждой части комплекса "минерал-у" отдельно, в частности мощность передатчика, чувствительность приемника, время задержки, технические свойства.

Уже во время второго этапа техника была установлена на шасси, после чего испытана в целом: дальность обнаружения целей, работа в широком спектре частотных диапазонов, мобильность комплекса, а также другие параметры.

Как известно, "Минерал-У" - это мобильный многофункциональный радиолокационный комплекс, который обнаруживает и классифицирует надводные объекты на расстоянии до 500-600 км благодаря пассивному каналу и может проводить доразведку с использованием активного канала.

Впервые этот комплекс продемонстрировали широкой публике во время военного парада к 30-летию независимости Украины, который состоялся в Киеве 24 августа.

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Как сообщалось ранее, Украина намерена закупить еще четыре комплекса турецких ударных беспилотников Bayraktar. Сейчас в украинской армии уже есть два комплекса.