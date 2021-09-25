В Украине прогнозируются сильные порывы ветра: В каких областях ожидать непогоду

В некоторых регионах объявлено штормовое предупреждение

В ряде областей Украины завтра, 26 сентября, синоптики прогнозируют возможные сильные порывы ветра. Об этом сообщила пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Как отмечается, в некоторых регионах страны объявлено штормовое предупреждение.

"Синоптики прогнозируют, что порывы ветра до 20 метров в секунду придут в восточные, Черниговскую, Сумскую, Полтавскую, Днепропетровскую, Запорожскую и Херсонскую области", - говорится в сообщении.

Кроме этого, из-за непогоды в этих регионах объявлен желтый (первый) уровень опасности.

Новости по теме: Синоптики прогнозируют повышение температуры: Когда в Украину придет потепление

Напомним, что ранее, 24 сентября, в Украине было объявлено штормовое предупреждение. Синоптики предупреждали об опасных метеорологических явлениях.

Ночью на Западе, а днем в Украине наблюдались порывы ветра 15-20 м/с. При этом в западных областях местами 25-30 м/с. Синоптики объявили І уровень опасности, желтый.

Также вчера из-за непогоды Киев сковали пробки. Автомобильное движение было затруднено на многих улицах столицы. В городе наблюдалось большое количество аварий.