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В Украине продлят выплату компенсации за "пакет малыша" еще на два года

"Пакет малыша" Фото из открытых источников

Вместо Министерства социальной политики вопросом выплат будет заниматься новосозданный орган – Национальная социальная сервисная служба

Министерство социальной политики Украины подготовило проект постановления Кабинета министров о единовременной натуральной помощи "пакет малыша" и выплаты денежной компенсации ее стоимости. Планируется продлить срок пилотного эксперимента по выплате денежной компенсации с 31 января 2021 года до 31 января 2023 года. Об этом свидетельствует документ, обнародованный для обсуждения на сайте Федерации профсоюзов Украины (ФПУ).

Новой редакцией, в частности, предлагается уточнить механизм обращения за получением денежной компенсации стоимости одноразовой натуральной помощи "пакет малыша" путем представления заявления в бумажной форме или в электронной форме при оформлении услуги "Е-Малятко".

Документом предусмотрено, что вместо Министерства социальной политики вопросом выплат будет заниматься вновь созданный орган Национальная социальная сервисная служба.

"Национальной социальной сервисной службе в течение одного месяца со дня вступления в силу этого постановления разработать проект договора о взаимодействии между национальной социальной сервисной службой и КБ "ПриватБанк" и заключить соответствующий договор", – говорится в документе.

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Напомним, ранее Кабинет министров Украины принял проект постановления о выдачу единовременного натурального пособия при рождении ребенка "пакет малыша". Выдачу единовременного пособия назначили детям, которые родятся до 1 июля следующего года.

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