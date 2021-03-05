В Украине прививки от COVID-19 получили почти 12,5 тыс. человек

Вакцинация Иллюстративное фото

За весь период меньше всего прививок сделали на Закарпатье

За минувшие сутки, 4 марта, в Украине первую прививку от коронавируса COVID-19 получили 2913 человек, всего с начала кампании был вакцинирован 12 481 человек. Об этом сообщает Telegram-канал "Коронавірус_інфо".

Согласно сообщению, накануне наибольшее количество привитых зафиксировано в Днепропетровской области (280 прививок).

За весь период вакцинальной кампании наибольшее количество привитых в Днепропетровской и Донецкой областях (по 1110 прививок), наименьшее – в Закарпатской области (244 прививки).

Как отмечается, количество прививок, проведенных в регионах за последние сутки:

Винницкая область – 210 прививок;

Волынская область – 60 прививок;

Днепропетровская область – 280 прививок;

Донецкая область – 270 прививок;

Житомирская область – 70 прививок;

Закарпатская область – 80 прививок;

Запорожская область – 50 прививок;

Ивано-Франковская область – 99 прививок;

Киевская область – 160 прививок;

Кировоградская область – 90 прививок;

Луганская область – 147 прививок;

Львовская область – 80 прививок;

г. Киев – 80 прививок;

Николаевская область – 210 прививок;

Одесская область – 140 прививок;

Полтавская область – 70 прививок;

Ровенская область – 70 прививок;

Сумская область – 70 прививок;

Тернопольская область – 230 прививок;

Харьковская область – 100 прививок;

Херсонская область – 70 прививок;

Хмельницкая область – 110 прививок;

Черкасская область – 70 прививок;

Черновицкая область – 17 прививок;

Черниговская область – 80 прививок.

Напомним, по состоянию на утро 5 марта в Украине зафиксировали 1 384 917 случаев коронавируса COVID-19, за минувшие сутки заболели 10 155 человек.