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В Украине прививки от COVID-19 получили почти 12,5 тыс. человек

Вакцинация Иллюстративное фото

За весь период меньше всего прививок сделали на Закарпатье

За минувшие сутки, 4 марта, в Украине первую прививку от коронавируса COVID-19 получили 2913 человек, всего с начала кампании был вакцинирован 12 481 человек. Об этом сообщает Telegram-канал "Коронавірус_інфо"

Согласно сообщению, накануне наибольшее количество привитых зафиксировано в Днепропетровской области (280 прививок).

За весь период вакцинальной кампании наибольшее количество привитых в Днепропетровской и Донецкой областях (по 1110 прививок), наименьшее – в Закарпатской области (244 прививки).

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Как отмечается, количество прививок, проведенных в регионах за последние сутки:

  • Винницкая область – 210 прививок;
  • Волынская область – 60 прививок;
  • Днепропетровская область – 280 прививок;
  • Донецкая область – 270 прививок;
  • Житомирская область – 70 прививок;
  • Закарпатская область – 80 прививок;
  • Запорожская область – 50 прививок;
  • Ивано-Франковская область – 99 прививок;
  • Киевская область – 160 прививок;
  • Кировоградская область – 90 прививок;
  • Луганская область – 147 прививок;
  • Львовская область – 80 прививок;
  • г. Киев – 80 прививок;
  • Николаевская область – 210 прививок;
  • Одесская область – 140 прививок;
  • Полтавская область – 70 прививок;
  • Ровенская область – 70 прививок;
  • Сумская область – 70 прививок;
  • Тернопольская область – 230 прививок;
  • Харьковская область – 100 прививок;
  • Херсонская область – 70 прививок;
  • Хмельницкая область – 110 прививок;
  • Черкасская область – 70 прививок;
  • Черновицкая область – 17 прививок;
  • Черниговская область – 80 прививок.

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Напомним, по состоянию на утро 5 марта в Украине зафиксировали 1 384 917 случаев коронавируса COVID-19, за минувшие сутки заболели 10 155 человек. 

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