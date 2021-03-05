В Украине прививки от COVID-19 получили почти 12,5 тыс. человек
За весь период меньше всего прививок сделали на Закарпатье
За минувшие сутки, 4 марта, в Украине первую прививку от коронавируса COVID-19 получили 2913 человек, всего с начала кампании был вакцинирован 12 481 человек. Об этом сообщает Telegram-канал "Коронавірус_інфо".
Согласно сообщению, накануне наибольшее количество привитых зафиксировано в Днепропетровской области (280 прививок).
За весь период вакцинальной кампании наибольшее количество привитых в Днепропетровской и Донецкой областях (по 1110 прививок), наименьшее – в Закарпатской области (244 прививки).
Как отмечается, количество прививок, проведенных в регионах за последние сутки:
- Винницкая область – 210 прививок;
- Волынская область – 60 прививок;
- Днепропетровская область – 280 прививок;
- Донецкая область – 270 прививок;
- Житомирская область – 70 прививок;
- Закарпатская область – 80 прививок;
- Запорожская область – 50 прививок;
- Ивано-Франковская область – 99 прививок;
- Киевская область – 160 прививок;
- Кировоградская область – 90 прививок;
- Луганская область – 147 прививок;
- Львовская область – 80 прививок;
- г. Киев – 80 прививок;
- Николаевская область – 210 прививок;
- Одесская область – 140 прививок;
- Полтавская область – 70 прививок;
- Ровенская область – 70 прививок;
- Сумская область – 70 прививок;
- Тернопольская область – 230 прививок;
- Харьковская область – 100 прививок;
- Херсонская область – 70 прививок;
- Хмельницкая область – 110 прививок;
- Черкасская область – 70 прививок;
- Черновицкая область – 17 прививок;
- Черниговская область – 80 прививок.
Напомним, по состоянию на утро 5 марта в Украине зафиксировали 1 384 917 случаев коронавируса COVID-19, за минувшие сутки заболели 10 155 человек.