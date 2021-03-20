В Украине прививки от COVID-19 получили более 104 тыс. человек, - Минздрав

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За сутки больше всего вакцинировали людей в Киеве и Киевской области

За прошедшие сутки, 19 марта, прививки от коронавируса COVID-19 получили 11 628 человек, таким образом с начала вакцинальной кампании было привито 104 342 человека. Об этом сообщает пресс-служба МОЗ.

Согласно сообщению, прививки проводились 210 мобильными бригадами по иммунизации. По состоянию на 19 марта 2021 года в лист ожидания вакцинации от COVID-19 записались 297 742 человека.

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Как отмечается, количество прививок, проведенных в регионах за последние сутки, выглядит таким образом:

Винницкая область - 210 прививок;

Волынская область - 270 прививок;

Днепропетровская область-820 прививок;

Донецкая область-620 прививок;

Житомирская область-160 прививок;

Закарпатская область-320 прививок;

Запорожская область-350 прививок;

Ивано-Франковская область – 458 прививок;

Киевская область-820 прививок;

Кировоградская область - 290 прививок;

Луганская область - 250 прививок;

Львовская область-790 прививок;

г. Киев-1050 прививок;

Николаевская область-500 прививок;

Одесская область-390 прививок;

Полтавская область-480 прививок;

Ровенская область-360 прививок;

Сумская область-500 прививок;

Тернопольская область-560 прививок;

Харьковская область-420 прививок;

Херсонская область-530 прививок;

Хмельницкая область-400 прививок;

Черновицкая область-260 прививок;

Черниговская область-350 прививок;

Черкасская область-470 прививок.

Напомним, накануне Верховная Рада приняла закон, которым производителей вакцин или владельца регистрационного удостоверения освобождают от гражданской ответственности за любые последствия прививок.