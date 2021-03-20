В Украине прививки от COVID-19 получили более 104 тыс. человек, - Минздрав
За сутки больше всего вакцинировали людей в Киеве и Киевской области
За прошедшие сутки, 19 марта, прививки от коронавируса COVID-19 получили 11 628 человек, таким образом с начала вакцинальной кампании было привито 104 342 человека. Об этом сообщает пресс-служба МОЗ.
Согласно сообщению, прививки проводились 210 мобильными бригадами по иммунизации. По состоянию на 19 марта 2021 года в лист ожидания вакцинации от COVID-19 записались 297 742 человека.
Как отмечается, количество прививок, проведенных в регионах за последние сутки, выглядит таким образом:
- Винницкая область - 210 прививок;
- Волынская область - 270 прививок;
- Днепропетровская область-820 прививок;
- Донецкая область-620 прививок;
- Житомирская область-160 прививок;
- Закарпатская область-320 прививок;
- Запорожская область-350 прививок;
- Ивано-Франковская область – 458 прививок;
- Киевская область-820 прививок;
- Кировоградская область - 290 прививок;
- Луганская область - 250 прививок;
- Львовская область-790 прививок;
- г. Киев-1050 прививок;
- Николаевская область-500 прививок;
- Одесская область-390 прививок;
- Полтавская область-480 прививок;
- Ровенская область-360 прививок;
- Сумская область-500 прививок;
- Тернопольская область-560 прививок;
- Харьковская область-420 прививок;
- Херсонская область-530 прививок;
- Хмельницкая область-400 прививок;
- Черновицкая область-260 прививок;
- Черниговская область-350 прививок;
- Черкасская область-470 прививок.
Напомним, накануне Верховная Рада приняла закон, которым производителей вакцин или владельца регистрационного удостоверения освобождают от гражданской ответственности за любые последствия прививок.