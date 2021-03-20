live
Новости » Общество Читати новину українською

В Украине прививки от COVID-19 получили более 104 тыс. человек, - Минздрав

Фото из открытых источников

За сутки больше всего вакцинировали людей в Киеве и Киевской области

За прошедшие сутки, 19 марта, прививки от коронавируса COVID-19 получили 11 628 человек, таким образом с начала вакцинальной кампании было привито 104 342 человека. Об этом сообщает пресс-служба МОЗ

Согласно сообщению, прививки проводились 210 мобильными бригадами по иммунизации. По состоянию на 19 марта 2021 года в лист ожидания вакцинации от COVID-19 записались 297 742 человека.

Новости по теме: План вакцинации в Украине могут изменить: Кого планируют включить

Как отмечается, количество прививок, проведенных в регионах за последние сутки, выглядит таким образом:

  • Винницкая область - 210 прививок;
  • Волынская область - 270 прививок;
  • Днепропетровская область-820 прививок;
  • Донецкая область-620 прививок;
  • Житомирская область-160 прививок;
  • Закарпатская область-320 прививок;
  • Запорожская область-350 прививок;
  • Ивано-Франковская область – 458 прививок;
  • Киевская область-820 прививок;
  • Кировоградская область - 290 прививок;
  • Луганская область - 250 прививок;
  • Львовская область-790 прививок;
  • г. Киев-1050 прививок;
  • Николаевская область-500 прививок;
  • Одесская область-390 прививок;
  • Полтавская область-480 прививок;
  • Ровенская область-360 прививок;
  • Сумская область-500 прививок;
  • Тернопольская область-560 прививок;
  • Харьковская область-420 прививок;
  • Херсонская область-530 прививок;
  • Хмельницкая область-400 прививок;
  • Черновицкая область-260 прививок;
  • Черниговская область-350 прививок;
  • Черкасская область-470 прививок.

Новости по теме: В Украине за сутки снова более 15 тыс. новых больных COVID-19

Напомним, накануне Верховная Рада приняла закон, которым производителей вакцин или владельца регистрационного удостоверения освобождают от гражданской ответственности за любые последствия прививок

Читайте нас в Facebook Читайте нас в Telegram

читайте также

ВМС Украины провели учения с кораблями НАТО в Черном море В акваторию Одесского морпорта зашли четыре корабля НАТО. Фото Украина хочет получить четкий сигнал от США о членстве страны в НАТО Особенности военных учений России и НАТО у побережья Норвегии

программы канала ZIK

ПЕРВЫЙ НЕЗАВИСИМЫЙ - ОНЛАЙН
Вакцинация населения. Будет ли новый локдаун? | Брифинг заместителя министра Иващенко | 10.03.21
Пресс-конференция премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля | Год работы правительства
Политические провокации. Принудительная вакцинация. Санкции против СМИ | Голос народа | 25.02.21
Встреча Уруского с Кадыровым. Сомнительная вакцинация. Давление власти |
Анна Герман | Санкции против каналов. Дело Стерненка. Вакцинация | Голос народа | 25.02.21