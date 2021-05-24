В Украине презентовали новое 4-недельное меню для школьных столовых

Новое меню состоит из 160 блюд

Первая леди Украины Елена Зеленская, министр здравоохранения Виктор Ляшко, министр образования Сергей Шкарлет и шеф-повар Евгений Клопотенко презентовали новое меню для украинских школ, рассчитанное на четыре недели. Об этом сообщает LIGA.Life.

"Многие из норм вступают в силу с 1 сентября, есть еще время подготовиться. Я не могу проконтролировать, чем питается мой ребенок, когда я его не вижу. Цифры в начале нашей работы 91% столовых в городах и 98% столовых в селах вообще не проверяют калорийность блюд. 25% школ не проверяют температуру блюд", – заявила первая леди.

Она также уточнила, что 52% школ в селах и 40% в городах не имеют нужных помещений и оборудования, чтобы дети могли нормально питаться.

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По словам Зеленской, непрофессиональные повара не могут работать в школьной столовой, поэтому нужно провести реформу по обучению поваров.

В то же время министр здравоохранения Виктор Ляшко отметил, что именно нездоровое питание является пусковым механизмом, который запускает изменения, приводящие к неинфекционным болезням, а каждая пятая смерть связана с употреблением нездоровой пищи.

Как отметил шеф-повар Евгений Клопотенко, который работал над обновленным рационом для школьников, разработали новое меню не на два, а на четыре недели для большего разнообразия.

В целом меню содержит 160 блюд, которые будут использовать в зависимости от кратности питания для каждого отдельного учебного заведения. Повар подчеркнул, что еда должна быть не только вкусной, но еще и украинской.

"Мы сформировали одни из лучших норм в мире. Нормы, которые мы сделали, не просты. Мы говорим не только о школах, но и о детсадах", – добавил Клопотенко.

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Напомним, ранее в Госпродпотребслужбе заявили, что в Украине в 800 случаях (23%) из проанализированных 3,5 тыс. ежедневных школьных меню выявлены нарушения норм здорового питания.