В Украине презентовали мобильное приложение "єСуд": Что о нем известно

Судебная власть Украины

Он позволит получать процессуальные документы и судебные уведомления на смартфон

В Государственной судебной администрации Украины презентовали мобильное приложение "єСуд". Об этом шла речь на портале Судебная власть Украины.

Как отмечается, он позволит получать процессуальные документы и судебные уведомления на смартфон.

"Мы сгенерировали идею с учетом пожеланий пользователей подсистемы "Электронный суд", основную версию которой тестировали с 2018 года. Они высказались о необходимости разработки мобильной версии приложения, чтобы доступ к "Электронному суду" был более удобным через мобильные устройства и смартфоны. Поэтому ГСА Украины кроме идеи разработало техническое задание и функциональные требования к приложению", - пояснил заместитель председателя Государственной судебной администрации Сергей Чернуцкий.

По словам разработчиков приложения, после проведения всестороннего закрытого тестирования, мобильное приложение доступно для свободной загрузки в GooglePlay и AppleStore.

"Мобильное приложение "єСуд" позволяет не только следить за движением документов по судебному делу, но и получать процессуальные документы и судебные уведомления на собственный смартфон. Это IТ-решение упрощает доступ к правосудию как жителям отдаленных населенных пунктов и неподконтрольной правительству Украины территории, так и всем другим жителям Украины", - говорится в сообщении.

"Буква "є" в "єСуд" означает не "электронный", а "есть", то есть, существует. По аналогии с другими сервисами от Минцифры, в частности, "єМалятко", - пояснил название приложения Чернуцкий.

Как известно, бюджет приложения составил примерно 360 тыс. грн. но эти расходы взяло на себя представительство ПРООН в Украине.

Оно позволяет:

получать пуш-уведомления о поступлении в электронный кабинет новых документов и изменении положения дел, в которых пользователь является участником или участницей;

пересматривать дела, производства, процессуальные документы, присланные судом в кабинет;

просматривать заявления, ходатайства и другие документы, которые пользователь создал в своем кабинете;

просматривать доверенности и ордера, находящиеся в кабинете пользователя;

аннулировать доверенности и ордера, которые выдал пользователь.

Также разработчики выступили с просьбой присылать предложения и пожелания по улучшению интерфейса, расширение функционала или информацию про обнаруженные технические проблемы на электронный адрес: [email protected] или обращаться по телефону технической поддержки: (044) 492-70-10.

Как сообщалось ранее, в Украине в электронном кабинете водителя и на портале "Дія" водители вскоре смогут оформить договор купли-продажи автомобиля онлайн.