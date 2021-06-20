В Украине предупредили о пожарной опасности и поднятии воды в реках

Пожарная опасность удерживается в северных, западных и восточных областях

Сегодня, 20 июня, в нескольких областях Украины ожидается чрезвычайный уровень пожарной опасности. А в Ивано-Франковской области ожидается поднятие воды в реках. Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

"По данным Укргидрометцентра, в течение 20 июня на отдельных реках бассейна Днестра (Ивано-Франковская обл.) ожидается рост уровней воды на 0,2 - 1,0 м над уровнями 19 июня на 8 часов. При значительных дождях возможно формирование значительного местного и склонного стока", - говорится в сообщении.