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В Украине предупредили о пожарной опасности и поднятии воды в реках

Фото из открытых источников

Пожарная опасность удерживается в северных, западных и восточных областях

Сегодня, 20 июня, в нескольких областях Украины ожидается чрезвычайный уровень пожарной опасности. А в Ивано-Франковской области ожидается поднятие воды в реках. Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

"По данным Укргидрометцентра, в течение 20 июня на отдельных реках бассейна Днестра (Ивано-Франковская обл.) ожидается рост уровней воды на 0,2 - 1,0 м над уровнями 19 июня на 8 часов. При значительных дождях возможно формирование значительного местного и склонного стока", - говорится в сообщении.   

Кроме того, в большинстве северных, западных и восточных областей ожидается чрезвычайный уровень пожарной опасности.

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Напомним, по прогнозам синоптиков, сегодня, 20 июня, в Украине в западных, южных и центральных областях ожидается дожди с грозами. На остальной территории - переменчиво облачная погода, однако без осадков. Температура воздуха днем будет колебаться в пределах +24...+31 градус.

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