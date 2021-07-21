В Украине хотят перенести продажу алкоголя и сигарет в специализированные точки

За нарушение запрета магазины могут обязать платить штраф - 23 790 грн

В Раду внесли законопроект №5805, которым предлагают запретить продажу алкогольных напитков и любых видов сигарет в супермаркетах. Соответствующий документ опубликован на сайте парламента.

Им также предлагают перенести продажи в специализированные торговые точки.

"Один из самых авторитетных медицинских журналов The Lancet опубликовал результаты масштабного исследования влияния алкоголя на здоровье человека.

Вывод исследований - безопасной дозы алкоголя не существует. Независимо от количества, употребление алкоголя негативно влияет на организм", - говорится в пояснительной записке.

Согласно документу, предлагается следующие изменения:

запретить продажу пива (кроме безалкогольного), алкогольных, слабоалкогольных напитков, столовых вин, табачных изделий, электронных сигарет, жидкостей, используемых в электронных сигаретах, устройств для потребления табачных изделий без их сгорания в помещениях торговых организаций, которые торгуют продуктами питания, товарами детского ассортимента или спортивными товарами;

продажа вышеупомянутого может осуществляться исключительно в специализированных стационарных торговых точках (магазинах), где другие товары, кроме перечисленных, не продаются;

за нарушение запрета магазины будут платить штраф - 23 790 грн.

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Напомним, ранее мы писали, что с апреля 2020 года по апрель 2021 года в Украине подорожали пиво, водка, вина и сигареты отечественного производства. Алкоголь вырос в цене на 0,8-5,2%, а сигареты - на 20,1%.