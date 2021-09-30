В Украине появятся новые дорожные знаки и разметка

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Значительная часть нововведений будет касаться велосипедистов и велодорожек, также вводятся понятия велополосы и велопереезда

Кабинет Министров в среду, 29 сентября, одобрил проект изменений в Правила дорожного движения, подготовленный Мининфраструктуры, сообщается в Telegram-канале депутата Верховной Рады Алексея Гончаренко.

Часть нововведений связана с велосипедистами: дается новое определение велосипедной дорожки, впервые вводятся понятия велосипедной полосы и велосипедного переезда (место пересечения перекрестка дорог). Кроме того, детально регламентируется, как должны перемещаться велосипедисты, указаны их права и обязанности.

Кроме того, появятся новые дорожные знаки: жилой зоны, пешеходной дорожки, начала населенного пункта и его окончания, направление поворота, места разрешенной остановки и стоянки, движения транспортных средств и т.д.

Документ предусматривает в Правилах дорожного движения следующие новые знаки:

41 "Участок концентрации дорожно-транспортных происшествий"

44 и 3.45 "Движение указанных транспортных средств запрещено"

15 "Конец дорожки для велосипедистов"

18 "Смежные пешеходная и велосипедная дорожки"

21 "движение с использованием цепей против скольжения"

22 "конец участка движение с использованием цепей против скольжения"

23 "Дорога для совмещенного движения автомобилей и велосипедов"

24 "Конец дороги для совмещенного движения автомобилей и велосипедов"

Вводится и новая разметка для обозначения "лежачего полицейского", выделенных мест парковки вдоль дорог и приближения к кольцевой развязке. К существующей вертикальной разметке добавляется новая-желто-красная.

Изменения в Правила дорожного движения вступают в силу с момента официальной публикации постановления Кабмина, кроме тех случаев, когда иные сроки указаны в самом документе.

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