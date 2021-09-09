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В Украине появится зеленый и желтый сертификат вакцинации: В чем разница

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Один из них будет исключительно для внутреннего использования

В Украине введут зеленый и желтый сертификат вакцинации от COVID-19. Один из них будет исключительно для внутреннего использования. Об этом заявил главный санитарный врач Игорь Кузин.

По его словам, зеленый сертификат будет выдаваться после двух доз прививок от COVID.

С тем желтый сертификат - после первой дозы, он будет использоваться только как внутренний.

"Срок действия желтого сертификата - время между прививками", - уточнил Кузин.

Новости по теме: COVID-сертификат "недействителен" или не загружается: Как подтвердить на границе наличие прививки от коронавируса

Напомним, ранее главный санитарный врач Украины Игорь Кузин заявил, что в Украине вакцинированным от коронавируса не нужно самоизолироваться после контакта с зараженным на COVID-19. 

Как сообщалось ранее, большинство карантинных мер в желтых, оранжевых и красных зонах не будут применяться к тем, кто прошел вакцинацию от COVID-19. Сейчас эпидемическая ситуация в Украине прогнозируемо ухудшается, но пока не является критической.

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