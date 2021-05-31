В Украине появится президентский университет: Как он будет работать

Владимир Зеленский Офис президента Украины

По словам главы государства, учреждение будет готовить "специалистов будущего"

Президент Владимир Зеленский подписал указ о создании нового университета. Соответствующее сообщение размещено на сайте главы государства.

"Президент Украины Владимир Зеленский во время участия во Всеукраинском форуме "Украина 30. Образование и наука" подписал Указ №217/2021 "Вопросы проекта "Президентский университет". Документ дает старт инициированном Владимиром Зеленским проекта Президентского университета, который должен стать современным инновационным образовательным и научным центром, что, в частности, обеспечит подготовку лидеров для стратегических отраслей развития государства, готовых к вызовам современного меняющегося мира", - отметили в ОП.

По словам самого Зеленского, это – заведение высшего образования, которое будет готовить людей будущего. Который соберет в одном месте лучших преподавателей и будет учить специалистов, которые смогут решать важные задачи для защиты нашего государства в очень важных, приоритетных, наиболее актуальных направлениях – направлениях настоящего и завтрашним вызовам.

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Предполагается, что образовательный процесс в Президентском университете будет строиться на основе специальностей, которые составляют основу 6-го технологического уклада, формируют научно-технический прогресс и дают возможность подготовить профессионалов высокого уровня. Это информационные технологии, кибербезопасность и искусственный интеллект, нанотехнологии, аэрокосмическая, энергетические технологии, биотехнологии и науки о здоровье, глобализация и международные коммуникации.

Кроме предоставления профессиональных знаний, университет будет обеспечивать сбалансированное развитие студента как личности, способной внедрять собственные научно-технические разработки и предпринимательские инициативы.

В университет будут отбирать лучших выпускников. Первый набор составит 120 человек (шесть направлений по 20 студентов), а в ближайшие пять лет их количество должно вырасти до 600.

К преподаванию в университете будут приглашать лучших украинских специалистов; будут применяться самые современные методики преподавания (ключевой принцип: 30% теории и 70% практики). Также к учебному процессу будут привлечены иностранные преподаватели и эксперты.

Планируется внедрение гарантированного трудоустройства выпускников университета, в том числе в ведущих государственных компаниях, исследовательских и научных учреждениях, центральных органах власти.

Государство и партнеры университета будут гарантировать студентам национальную и международную стажировку. Будет предусмотрена возможность компенсации стоимости обучения со стороны работодателя.

Университет, государство и партнерский бизнес обеспечат студентам реализацию собственных научных разработок и их дальнейшую коммерциализацию.

"Наша цель – это лучшие условия, лучшие преподаватели, лучшие ученики со всей Украины, которые будут учиться бесплатно, а потом работать в государстве. Работать – здесь, реализовываться здесь, в Украине, на благо нашего государства, на защиту каждого украинца", – подытожил Зеленский.

К слову, ранее агентство QS Quacquarelli Symonds создало и обнародовало рейтинг лучших университетов мира 2021 года, в который вошли 1452 вуза. Среди них и четыре украинских вуза.