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В Украине появится новый профессиональный праздник - День тренера

Для ценителей спорта Pixabay

Соответствующий указ президента вступает в силу со дня опубликования

Президент Владимир Зеленский подписал указ о введении в Украине профессионального праздника - Дня тренера, который будет отмечаться ежегодно 19 июля. Об этом сообщает сайт главы государства.

"В поддержку инициативы работников сферы физической культуры и спорта Украины постановляю: установить в Украине профессиональный праздник - День тренера, который отмечать ежегодно 19 июля", - говорится в документе.

Отметим, что ранее День тренера отмечали 30 октября. Однако официального статуса праздник не имел.

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Ранее сообщалось, что президент Владимир Зеленский дал старт программе "Здоровая страна" и рассказал, что вскоре по всей Украине появятся десятки тысяч спортивных площадок, на которых будет стенд с QR-кодом и виртуальным тренером, который будет советовать людям упражнения. 

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