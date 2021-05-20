В Украине появится концепция предоставления в аренду госдач, - Зеленский

Владимир Зеленский на пресконференции по итогам второго года президентства. 20 мая 2021 года Офис президента

Он считает несправедливым, что там живут бывшие чиновники

Президент Владимир Зеленский заявил, что в Украине вскоре появится концепция предоставления в аренду государственных дач чиновникам. Об этом он заявил во время пресконференции, передает РБК-Украина.

По его словам, сейчас в таких дачах живут бывшие президенты, спикеры и другие высокопоставленные чиновники прошлых лет.

"Я считаю это несправедливым. Там сейчас президенты, спикеры прошлых лет живут. Они во время своего президентства имели право жить. Но пришло время... Они все должны поехать", - заявил президент.

Зеленский отметил, что туда не заедут люди, связанные с ним.

"У нас будет концепция, мы ее представим обществу, по Конча-Заспе, по ВДНХ, по Пуще-Водице", - сказал он.

При этом президент добавил, что считает возможным, чтобы те или иные чиновники могли во время своей работы на госслужбе по рыночным ценам арендовать госдаче.

Напомним, ранее сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский со своей семьей переехал в государственную резиденцию " Конча-Заспа". Резиденция находится на режимной территории, которая обнесена высоким многокилометровым забором. Там ведется видеонаблюдение, а у центрального въезда дежурит охрана.