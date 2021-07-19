В Украине появится инновационный препарат, который имеет прямое действие на COVID-19, - Ляшко

Виктор Ляшко РБК-Украина

При этом на вопрос, что это будет – таблетки, капли или суспензия, – министр ответил: "Посмотрим"

Министр здравоохранения Виктор Ляшко заявил, что вскоре в Украине появится препарат, помогающий при COVID-19. Об этом он заявил в интервью одному из украинских телеканалов, передает УП.

"Появились еще некоторые инновационные препараты. Я могу анонсировать, что в ближайшее время будут заявления, что сделала Украина по инновационным препаратам, которые имеют прямое действие, то есть действуют на вирус. До этого в Украине таких препаратов еще не было. В мире они только появляются", - отметил министр.

При этом на вопрос, что это будет – таблетки, капли или суспензия, – министр ответил: "Посмотрим".

"За недели две точно выйдем с определенными заявлениями", – резюмировал он.

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Напомним, накануне детский фонд ООН доставил в Украину более 2 млн доз COVID-вакцины производства американской компании Moderna. Партия была предоставлена американским правительством через глобальный механизм COVAX и является первой партией такой вакцины.

Планируется, что первая партия COVID-вакцины Moderna пойдет на прививку мобильными бригадами организованных коллективов и профессиональных групп предыдущих этапов вакцинации.