В Украине может появиться еще один выходной по случаю Дня украинской государственности

Глава государства вносит в парламент проект закона

"Я подписал указ о праздновании Дня государственности и вношу на ваше рассмотрение проект закона, по которому он должен быть выходным днем", - заявил Зеленский.

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Напомним, ранее мы писали, что Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о новом государственном празднике. Со следующего года начнут отмечать День украинской государственности.