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В Украине может появиться еще один выходной по случаю Дня украинской государственности

Владимир Зеленский 

 Офис президента

Глава государства вносит в парламент проект закона

Президент Владимир Зеленский вносит в парламент проект закона об определении выходным Дня государственности Украины, которое будет отмечаться 28 июля. Об этом он заявил во время выступления на торжественном заседании Верховной Рады, сообщает корреспондент Укринформа.

"Я подписал указ о праздновании Дня государственности и вношу на ваше рассмотрение проект закона, по которому он должен быть выходным днем", - заявил Зеленский.

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Напомним, ранее мы писали, что Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о новом государственном празднике. Со следующего года начнут отмечать День украинской государственности.

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