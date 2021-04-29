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В Украине появился новый праздник - День Госслужбы спецсвязи и защиты информации

Фото из открытых источников

Праздник будут отмечать ежегодно 25 мая

В Украине введен новый праздник - День Государственной службы специальной связи и защиты информации. Его будут отмечать ежегодно 25 мая. Соответствующий указ президента Украины №181/2021 от 29 апреля обнародован на сайте Офиса президента.

Как отмечается, праздник установлен с учетом значения Государственной службы специальной связи и защиты информации Украины для обеспечения безопасности и защиты государственного суверенитета.

"Постановляю установить в Украине профессиональный праздник - День Государственной службы специальной связи и защиты информации Украины, который отмечать ежегодно 25 мая", - говорится в документе.

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Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский решил, что ежегодно 25 июня в стране будут отмечать День таможенника.

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