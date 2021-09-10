В Украине появились 20 новых камер автофиксации нарушений ПДД: Где они расположены

Камеры заработали в пяти городах и одной области

С сегодняшнего дня, 10 сентября, на украинских дорогах заработали еще 20 приборов системы автоматической фото-и видеофиксации нарушений правил дорожного движения. Об этом сообщил первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Алексей Белошицкий в Facebook .

"С 10 сентября на автомобильных дорогах Полтавской области, а также в городах Кременчуг, Николаев, Полтава, Харьков и Черновцы заработают приборы фиксации правонарушений, которые будут контролировать соблюдение требований ПДД в автоматическом режиме", - отметил он.

Так, камеры автофиксации нарушений ПДД расположены:

Полтавская область

на 324 км+515 автодороги М-03 направление прибора г. Полтава (ограничение скорости 90 км/ч);

на 319 км+374 автодороги М-03 направление прибора г. Полтава (ограничение скорости 50 км/ч);

на 30 км+459 автодороги М-22 направление прибора г. Полтава (ограничение скорости 50 км/ч).

Кременчуг

ул. Андрея Ковалева, 17, направление направления прибора ул. Казацкая (ограничение скорости 50 км/ч);

просп. Свободы, 69-е направление направления прибора ул. Родимцева (ограничение скорости 50 км/ч).

Николаев

просп. Героев Украины, 9-т, направление направления прибора ул. Пушкинской (ограничение скорости 50 км/ч);

просп. Богоявленский, 140, направление направления прибора в направлении ул. 295-й стрелковой дивизии (ограничение скорости 50 км/ч).

Полтава

ул. Великотырновская, 19, направление направления прибора ул. Ивана Мазепы (ограничение скорости 50 км/ч);

ул. Героев АТО, 31, направление направления прибора ул. Цветочная (ограничение скорости 50 км/ч);

ул. Маршала Бирюзова, 35/14, направление направления прибора ул. Квитки Цисык (ограничение скорости 50 км/ч).

Харьков

просп. Науки, 60-а, направление направления прибора ул. Новгородская (ограничение скорости 50 км/ч);

просп. Науки, 7-в, направление направления прибора ул. Бакулина (ограничение скорости 50 км/ч);

просп. Московский, 86-а, направление направления прибора ул. Никитина (ограничение скорости 50 км/ч);

просп. Льва Ландау, 27, направление направления прибора ул. Маршала Федоренко (ограничение скорости 50 км/ч);

ул. Полтавский Шлях, 79, направление прибора ул. Семинарская (ограничение скорости 50 км/ч);

Белгородское шоссе, 1, направление направления прибора ул. Коммуны (ограничение скорости 50 км/ч).

Черновцы

Старожучковский путь, направление направления прибора ул. Белорусская (ограничение скорости 50 км/ч);

Старожучковский путь, направление прибора ул. Староконстантиновская (ограничение скорости 50 км/ч);

ул. Винниченко, 116, направление направления прибора ул. Степная (ограничение скорости 50 км/ч);

ул. Винниченко, 97, направление направления прибора ул. Жасминная (ограничение скорости 50 км/ч).

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Напомним, 27 августа на автомобильных дорогах Полтавской, Львовской, Волынской и Киевской областей, а также в городах Запорожье, Мелитополь и Кривой Рог заработали приборы фиксации правонарушений, которые будут контролировать соблюдение требований ПДД.