В Украине помощь при рождении третьего ребенка может вырасти до 150 тысяч гривен
Комитет по вопросам молодежи и спорта также рекомендует предусмотреть ежегодную индексацию этой помощи
В Украине помощь при рождении третьего и каждого последующего ребенка может вырасти до 150 тысяч гривен. Комитет по вопросам молодежи и спорта рекомендует Верховной Раде принять соответствующий законопроект №5585-1. об этом сообщает информационное управление Аппарата ВР.
Согласно сообщению, законопроект №5585-1 предусматривает назначать пособие при рождении ребенка в следующих размерах:
- при рождении первого ребенка - 50 тысяч гривен;
- второго ребенка - 100 тысяч гривен;
- третьего и каждого последующего ребенка - 150 тысяч гривен.
"Члены комитета предложили поддержать проект закона №5585-1, поскольку в нем предлагается оптимальное соотношение выплат при рождении первого, второго и третьего ребенка", - отметили в Аппарате.
В то же время комитет предлагает в заключительных положениях Закона Украины "О государственной помощи семьям с детьми" предусмотреть ежегодную индексацию этой помощи.
Напомним, ранее Кабинет министров Украины разработал и одобрил законопроект "О государственной помощи семьям с детьми" об увеличении размера выплат при рождении ребенка до 50 тысяч гривен.