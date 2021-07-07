В Украине помощь при рождении третьего ребенка может вырасти до 150 тысяч гривен

Комитет по вопросам молодежи и спорта также рекомендует предусмотреть ежегодную индексацию этой помощи

В Украине помощь при рождении третьего и каждого последующего ребенка может вырасти до 150 тысяч гривен. Комитет по вопросам молодежи и спорта рекомендует Верховной Раде принять соответствующий законопроект №5585-1. об этом сообщает информационное управление Аппарата ВР .

Согласно сообщению, законопроект №5585-1 предусматривает назначать пособие при рождении ребенка в следующих размерах:

при рождении первого ребенка - 50 тысяч гривен;

второго ребенка - 100 тысяч гривен;

третьего и каждого последующего ребенка - 150 тысяч гривен.

"Члены комитета предложили поддержать проект закона №5585-1, поскольку в нем предлагается оптимальное соотношение выплат при рождении первого, второго и третьего ребенка", - отметили в Аппарате.

В то же время комитет предлагает в заключительных положениях Закона Украины "О государственной помощи семьям с детьми" предусмотреть ежегодную индексацию этой помощи.

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Напомним, ранее Кабинет министров Украины разработал и одобрил законопроект "О государственной помощи семьям с детьми" об увеличении размера выплат при рождении ребенка до 50 тысяч гривен.