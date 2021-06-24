В Украине полностью вакцинировались от COVID-19 уже более 435 тыс. человек, - Минздрав

Фото из открытых источников

Всего проведено 2 229 165 прививок

За минувшие сутки, 23 июня, в Украине сделали 79 921 прививки от коронавируса COVID-19. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

Согласно сообщению, одну дозу получили 38 862 человека, полностью иммунизированы - 41 059 человек.

Новости по теме: ВОЗ впервые рекомендовала вакцинировать детей от COVID-19

Как отмечается, от начала вакцинальной кампании привили 1 794 001-го человека, из них получили 1 дозу – 1 793 999 человек, полностью иммунизированы и получили 2 дозы – 435 166 человек (из них двое человек получили одну дозу за границей).

Известно, что по состоянию на 23 июня 2021 года в лист ожидания вакцинации от COVID-19 записались 731 252 человека.

Новости по теме: В Украине почти тысяча новых больных коронавирусом COVID-19

Напомним, ранее в Украине стартовал 4-й этап вакцинации от COVID-19, на котором прививают людей старше 60 лет, а также людей в возрасте 18-59 лет, имеющих сопутствующие заболевания, заключенных и персонал заведений лишения свободы и следственных изоляторов.