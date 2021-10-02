В Украине полностью иммунизированы против COVID-19 уже более 5,7 миллиона украинцев

Одну дозу получили 71 667 человек

Подчеркивается, что одну дозу получили 71 667 человек, полностью иммунизированные - 56 403 человека.

В течение суток работали 960 мобильных бригад, 3 049 пунктов прививки и 350 центров вакцинации.

В ведомстве отметили, что с начала вакцинальной кампании привито 7 144 470 человек, из них получили одну дозу – 7 144 468 человек, полностью иммунизированы и получили две дозы – 5 731 125 человек (из них два человека получили одну дозу за рубежом).

Всего проведено 12 875 593 прививки против COVID-19.

Новости по теме: Минздрав утвердил перечень профессий с обязательной вакцинацией от коронавируса

Напомним, ранее мы писали, что в Украине за сутки 1 октября 2021 года зафиксировали 11 809 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни. Госпитализировано-2 692 человека, летальных исходов – 203, выздоровело – 3 469 человек.