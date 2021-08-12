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В Украине покроют интернетом четыре основные международные трассы

Вицепремьер-министр - министр цифровой трансформации Михаил Федоров Фото: пресс-служба Кабмина

Сейчас этот вопрос обсуждается в отношении железных дорог

В Украине мобильные операторы покроют интернетом четыре основные международные трассы, а вопрос по железным дорогам стоит на обсуждении. Об этом сообщил министр цифровой трансформации Михаил Федоров во время интервью ТСН.

По его словам, в этом году операторы планируют покрыть интернетом основные международные трассы Киев – Одесса, Киев – Днепр, Киев – Харьков и Киев – Львов.

"Ведомство упрощает бюрократические преграды и помогает операторам ускорить решение вопросов с местными властями, чтобы покрыть Интернетом автодороги страны", – отметил Федоров.

Также он добавил, что покрытие интернетом железной дороги до сих пор обсуждается.

"По сути, большинство железнодорожных путей проходят по нежилой территории, через небольшие населенные пункты. Операторам финансово невыгодно устанавливать башни там, где очень мал спрос на связь", – пояснил министр.

Сейчас для решения вопроса покрытия малонаселенных территорий интернетом бизнесу необходима поддержка государства, а дискуссии по этой теме уже проводятся.

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Напомним, что ранее мобильный оператор Vodafone и Министерство цифровой трансформации реализовали пилотный проект по оценке обеспечения интернет-покрытием всех железнодорожных маршрутов Украины. Проект покрывал железнодорожный маршрут Борисполь – Киев. В компании подчеркнули, что это слишком убыточно и требует больших инвестиций.

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