В Украине пока не планируют закрывать или ограничивать движение транспорта, — Минздрав

В желтой зоне ограничения для транспорта не предусмотрены

"В желтом уровне ограничения для транспорта не предусмотрены. Для регионов красного уровня полномочия по установлению ограничений в общественном транспорте возложены на региональные комиссии ТЭБ и ЧС.

То есть по сути областные комиссии могут принимать решение о приостановлении транспорта или ограничении его работы на уровне области. Но пока речь о закрытии или об ограничении движения транспорта не идет", - подчеркнул он.

В то же время он заявил, что полная отмена движения транспорта невозможна, "потому что от этого зависят инфраструктурные вопросы, работа объектов критической инфраструктуры на уровне областей".

По его словам, логично ввести более жесткие эпидемические и профилактические требования к автотранспортному средству.

Среди них: контроль за использованием масок, дезинфекция транспорта, проветривание и отсутствие скопления как на местах ожидания, так и в самом транспорте.

Также Кузин подчеркнул, что магазины, работающие с продуктами питания, смогут продолжать работу на красном уровне.

"К ним будет применяться ограничение по количеству людей, одновременно находящихся в помещении. Но требование по вакцинации на них пока не распространяется, поскольку мы понимаем, что ограничение количества продуктовых супермаркетов может довольно существенно влиять на жизнеобеспечение населенного пункта", - подчеркнул госсанврач.

По его словам, Минздрав будет инициировать норму о вакцинации определенного процента работников, работающих в сфере обслуживания. Но требования по вакцинации посетителей, скорее всего, по его словам не будет.

Кузин также напомнил, что при красном уровне работа заведений общественного питания, торгово-развлекательных центров, непродовольственных рынков, учреждений культуры запрещается, но в случае если 100% обслуживающего персонала и 100% посетителей их заведения имеют зеленый сертификат о вакцинации, такие объекты могут продолжить работу.

Новости по теме: В Украине карантинные ограничения могут изменить для определенной категории граждан

Напомним, ранее мы писали, что в Министерстве здравоохранения Украины прогнозируют пик заболеваемости коронавирусом примерно на ноябрь. В то же время, если количество больных будет продолжать расти, ситуация может ухудшиться уже в октябре.