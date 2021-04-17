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В Украине подтвердили почти 15 тыс. COVID-случаев, в лидерах Харьковская область и Киев

Фото из открытых источников

За сутки осуществили 105 215 тестирований

По состоянию на 17 апреля в Украине выявили 1 936 228 случаев коронавируса COVID-19, за сутки заболели 14 984 человека. Об этом сообщает Telegram-канал Коронавирус инфо

Согласно сообщению, накануне заболели 606 детей и 276 медработников, 4 100 человек госпитализировали, 440 человек умерли. 

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрирована в г. Киев (1 112), Харьковской (1 386), Днепропетровской (1 169), Одесской (1 097) и Киевской (965) областях.

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Как отмечается, количество выявленных случаев заболеваний в регионах за сутки выглядит следующим образом:

  • г. Киев - 1 112 случаев;
  • Винницкая область - 344 случая;
  • Волынская область - 342 случая;
  • Днепропетровская область - 1 169 случаев;
  • Донецкая область - 741 случай;
  • Житомирская область - 439 случаев;
  • Закарпатская область - 187 случаев;
  • Запорожская область - 666 случаев;
  • Ивано-Франковская область – 147 случаев;
  • Киевская область - 965 случаев;
  • Кировоградская область - 214 случаев;
  • Луганская область - 248 случаев;
  • Львовская область - 793 случая;
  • Николаевская область - 432 случая;
  • Одесская область - 1 097 случаев;
  • Полтавская область - 745 случаев;
  • Ровенская область - 518 случаев;
  • Сумская область - 586 случаев;
  • Тернопольская область - 378 случаев;
  • Харьковская область - 1 386 случаев;
  • Херсонская область - 294 случая;
  • Хмельницкая область - 644 случая;
  • Черкасская область - 695 случаев;
  • Черновицкая область - 248 случаев;
  • Черниговская область - 594 случая.

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Напомним, накануне Всемирная организация здравоохранения заявила о том, что сейчас мир приближается к максимального уровня распространения коронавирусв. 

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