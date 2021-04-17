В Украине подтвердили почти 15 тыс. COVID-случаев, в лидерах Харьковская область и Киев
За сутки осуществили 105 215 тестирований
По состоянию на 17 апреля в Украине выявили 1 936 228 случаев коронавируса COVID-19, за сутки заболели 14 984 человека. Об этом сообщает Telegram-канал Коронавирус инфо.
Согласно сообщению, накануне заболели 606 детей и 276 медработников, 4 100 человек госпитализировали, 440 человек умерли.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрирована в г. Киев (1 112), Харьковской (1 386), Днепропетровской (1 169), Одесской (1 097) и Киевской (965) областях.
Как отмечается, количество выявленных случаев заболеваний в регионах за сутки выглядит следующим образом:
- г. Киев - 1 112 случаев;
- Винницкая область - 344 случая;
- Волынская область - 342 случая;
- Днепропетровская область - 1 169 случаев;
- Донецкая область - 741 случай;
- Житомирская область - 439 случаев;
- Закарпатская область - 187 случаев;
- Запорожская область - 666 случаев;
- Ивано-Франковская область – 147 случаев;
- Киевская область - 965 случаев;
- Кировоградская область - 214 случаев;
- Луганская область - 248 случаев;
- Львовская область - 793 случая;
- Николаевская область - 432 случая;
- Одесская область - 1 097 случаев;
- Полтавская область - 745 случаев;
- Ровенская область - 518 случаев;
- Сумская область - 586 случаев;
- Тернопольская область - 378 случаев;
- Харьковская область - 1 386 случаев;
- Херсонская область - 294 случая;
- Хмельницкая область - 644 случая;
- Черкасская область - 695 случаев;
- Черновицкая область - 248 случаев;
- Черниговская область - 594 случая.
Напомним, накануне Всемирная организация здравоохранения заявила о том, что сейчас мир приближается к максимального уровня распространения коронавирусв.