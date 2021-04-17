В Украине подтвердили почти 15 тыс. COVID-случаев, в лидерах Харьковская область и Киев

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За сутки осуществили 105 215 тестирований

По состоянию на 17 апреля в Украине выявили 1 936 228 случаев коронавируса COVID-19, за сутки заболели 14 984 человека. Об этом сообщает Telegram-канал Коронавирус инфо.

Согласно сообщению, накануне заболели 606 детей и 276 медработников, 4 100 человек госпитализировали, 440 человек умерли.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрирована в г. Киев (1 112), Харьковской (1 386), Днепропетровской (1 169), Одесской (1 097) и Киевской (965) областях.

Как отмечается, количество выявленных случаев заболеваний в регионах за сутки выглядит следующим образом:

г. Киев - 1 112 случаев;

Винницкая область - 344 случая;

Волынская область - 342 случая;

Днепропетровская область - 1 169 случаев;

Донецкая область - 741 случай;

Житомирская область - 439 случаев;

Закарпатская область - 187 случаев;

Запорожская область - 666 случаев;

Ивано-Франковская область – 147 случаев;

Киевская область - 965 случаев;

Кировоградская область - 214 случаев;

Луганская область - 248 случаев;

Львовская область - 793 случая;

Николаевская область - 432 случая;

Одесская область - 1 097 случаев;

Полтавская область - 745 случаев;

Ровенская область - 518 случаев;

Сумская область - 586 случаев;

Тернопольская область - 378 случаев;

Харьковская область - 1 386 случаев;

Херсонская область - 294 случая;

Хмельницкая область - 644 случая;

Черкасская область - 695 случаев;

Черновицкая область - 248 случаев;

Черниговская область - 594 случая.

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Напомним, накануне Всемирная организация здравоохранения заявила о том, что сейчас мир приближается к максимального уровня распространения коронавирусв.