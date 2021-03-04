В Украине подтвердили первые случаи "британского" коронавируса

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Больные находятся под наблюдением врачей

В Украине выявили первые случаи "британского" штамма коронавирусной болезни COVID-19. Об этом заявили в Институте эпидемиологии и инфекционных болезней в комментарии "Сегодня".

Как отмечается, два случая нового штамма подтвердили у пациентов из Ивано-Франковска. Сейчас больные находятся под наблюдением врачей.

Также сообщается, что получение прививки может защитить от "британского" штамма.

Напомним, в конце февраля Центральная городская больница Ивано-Франковска перестала принимать на госпитализацию пациентов с коронавирусом из-за отсутствия свободных койко-мест.

Позже глава комитета Верховной Рады по вопросам здоровья Михаил Радуцкий заявил, что в Украине у COVID-больных начинают появляться новые симптомы, что свидетельствует о мутации коронавируса.