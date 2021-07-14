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В Украине подтвердили еще два случая штамма Delta

Фото из открытых источников

Всего таких случаев в Украине уже четыре

Европейская лаборатория подтвердила два случая штамма коронавируса Delta из биологических образцов пациентов из Закарпатья. Информацию об этом в комментарии "Укринформу" подтвердил директор департамента здравоохранения Закарпатской ОГА Анатолий Пшеничный.

"Европейская лаборатория, в которую направили биологические образцы пациентов, проходивших лечение в Закарпатской областной больнице от коронавирусной болезни с подозрением на штамм Delta, подтвердила наличие у больных именно этого штамма. То есть, мы имеем два зарегистрированных случая коронавируса штамма Delta на Закарпатье", - отметил медик.

По его словам, эти люди уже прошли лечение и выписаны домой. Больше больных с подозрением на коронавирус со штаммом Delta в области пока не зафиксировано.

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Напомним, ранее главный врач Закарпатской областной инфекционной больницы Михаил Поляк заявил, что лица, у которых заподозрили штамм Delta, имели тяжелое течение заболевания и путешествия в Россию или контакты с теми, кто был в РФ, где сейчас фиксируют массовое распространение коронавируса штамма Delta.

К этому также два случая заболевания коронавирусом этого штамма фиксировали в Киеве, больные проходили лечение в Александровской больнице.

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