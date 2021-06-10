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В Украине подтвердили еще 1785 новых случаев COVID-19

Фото из открытых источников

За сутки выполнили 59 421 тестирование

По состоянию на утро 10 июня в Украине зарегистрировали 2 219 824 случая COVID-19, за минувшие сутки выявили 1785 новых случаев. Об этом сообщает пресс-служба МОЗ

Согласно сообщению, накануне заболели 77 детей и 73 медработника, 741 человека госпитализировали, 97 человек умерли, 6513 человек выздоровели. 

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киев (216), Харьковской (128), Львовской (128) Днепропетровской (119) и Киевской (102) областях.

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Как отмечается, количество заболеваний в регионах за сутки выглядит следующим образом:

  • г. Киев – 216 случаев;
  • Винницкая область – 54 случая;
  • Волынская область – 63 случая;
  • Днепропетровская область – 119 случаев;
  • Донецкая область – 63 случая;
  • Житомирская область – 68 случаев;
  • Закарпатская область – 26 случаев;
  • Запорожская область – 33 случая;
  • Ивано-Франковская область – 44 случая;
  • Киевская область – 102 случая;
  • Кировоградская область – 17 случаев;
  • Луганская область – 27 случаев;
  • Львовская область – 128 случаев;
  • Николаевская область – 53 случая;
  • Одесская область – 63 случая;
  • Полтавская область – 75 случаев;
  • Ровенская область – 88 случаев;
  • Сумская область – 63 случая;
  • Тернопольская область – 42 случая;
  • Харьковская область – 128 случаев;
  • Херсонская область – 67 случаев;
  • Хмельницкая область – 59 случаев;
  • Черкасская область – 70 случаев;
  • Черновицкая область – 27 случаев;
  • Черниговская область – 90 случаев.

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Напомним, ранее у жителя Львовской области, который заболел коронавирусом, обнаружили "бразильский" вариант вируса. Поскольку недуг диагностировали по приезду в другую страну, неизвестно, где именно мужчина подхватил инфекцию.

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