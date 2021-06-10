В Украине подтвердили еще 1785 новых случаев COVID-19
За сутки выполнили 59 421 тестирование
По состоянию на утро 10 июня в Украине зарегистрировали 2 219 824 случая COVID-19, за минувшие сутки выявили 1785 новых случаев. Об этом сообщает пресс-служба МОЗ.
Согласно сообщению, накануне заболели 77 детей и 73 медработника, 741 человека госпитализировали, 97 человек умерли, 6513 человек выздоровели.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киев (216), Харьковской (128), Львовской (128) Днепропетровской (119) и Киевской (102) областях.
Как отмечается, количество заболеваний в регионах за сутки выглядит следующим образом:
- г. Киев – 216 случаев;
- Винницкая область – 54 случая;
- Волынская область – 63 случая;
- Днепропетровская область – 119 случаев;
- Донецкая область – 63 случая;
- Житомирская область – 68 случаев;
- Закарпатская область – 26 случаев;
- Запорожская область – 33 случая;
- Ивано-Франковская область – 44 случая;
- Киевская область – 102 случая;
- Кировоградская область – 17 случаев;
- Луганская область – 27 случаев;
- Львовская область – 128 случаев;
- Николаевская область – 53 случая;
- Одесская область – 63 случая;
- Полтавская область – 75 случаев;
- Ровенская область – 88 случаев;
- Сумская область – 63 случая;
- Тернопольская область – 42 случая;
- Харьковская область – 128 случаев;
- Херсонская область – 67 случаев;
- Хмельницкая область – 59 случаев;
- Черкасская область – 70 случаев;
- Черновицкая область – 27 случаев;
- Черниговская область – 90 случаев.
Напомним, ранее у жителя Львовской области, который заболел коронавирусом, обнаружили "бразильский" вариант вируса. Поскольку недуг диагностировали по приезду в другую страну, неизвестно, где именно мужчина подхватил инфекцию.