В Украине подтвердили более 4 тысяч случаев COVID-19, 129 больных умерли
Больше всего новых больных обнаружили в Ивано-Франковской области
В Украине за прошедшие сутки лабораторно подтвердили 4 310 случаев коронавируса COVID-19. Из них 220 - дети, а 191 - медработники. Об этом сообщает пресс-служба МОЗ.
Больше всего больных зарегистрировали в Ивано-Франковской (498), Днепропетровской (306), Киевской (295), Львовской (286) и Черновицкой (258) областях.
Также за сутки были госпитализированы 1 884 человека, 129 больных умерли в результате осложнений. Однако еще 7 158 выздоровели. Всего накануне было проведено 41 410 тестирований.
Количество заболеваний в регионах за сутки:
- г. Киев - 212 случаев;
- Винницкая область - 247 случаев;
- Волынская область - 99 случаев;
- Днепропетровская область - 306 случаев;
- Донецкая область - 125 случаев;
- Житомирская область - 124 случая;
- Закарпатская область - 221 случай;
- Запорожская область - 227 случаев;
- Ивано-Франковская область – 498 случаев;
- Киевская область - 295 случаев;
- Кировоградская область - 43 случая;
- Луганская область - 54 случая;
- Львовская область - 286 случаев;
- Николаевская область - 82 случая;
- Одесская область - 176 случаев;
- Полтавская область - 111 случаев;
- Ровенская область - 111 случаев;
- Сумская область - 97 случаев;
- Тернопольская область - 120 случаев;
- Харьковская область - 225 случаев;
- Херсонская область - 67 случаев;
- Хмельницкая область - 132 случая;
- Черкасская область - 111 случаев;
- Черновицкая область - 258 случаев;
- Черниговская область - 83 случая.
Данные из неподконтрольных правительству АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
Всего с начала пандемии COVID-19 заболели 1 241 479 человек, из них 23 516 - умерли, а 1 070 749 выздоровели.
Напомним, недавно главный санитарный врач анонсировал старт вакцинации от коронавируса и пояснил, что в Украине планируют делать по 5 млн прививок против COVID-19 на месяц.