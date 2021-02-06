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В Украине подтвердили более 4 тысяч случаев COVID-19, 129 больных умерли

За сутки на COVID-19 было протестировано 41 410 человек Фото из открытых источников

Больше всего новых больных обнаружили в Ивано-Франковской области

В Украине за прошедшие сутки лабораторно подтвердили 4 310 случаев коронавируса COVID-19. Из них 220 - дети, а 191 - медработники. Об этом сообщает пресс-служба МОЗ. 

Больше всего больных зарегистрировали в Ивано-Франковской (498), Днепропетровской (306), Киевской (295), Львовской (286) и Черновицкой (258) областях. 

Также за сутки были госпитализированы 1 884 человека, 129 больных умерли в результате осложнений. Однако еще 7 158 выздоровели. Всего накануне было проведено 41 410 тестирований. 

Количество заболеваний в регионах за сутки:

  • г. Киев - 212 случаев;
  • Винницкая область - 247 случаев;
  • Волынская область - 99 случаев;
  • Днепропетровская область - 306 случаев;
  • Донецкая область - 125 случаев;
  • Житомирская область - 124 случая;
  • Закарпатская область - 221 случай;
  • Запорожская область - 227 случаев;
  • Ивано-Франковская область – 498 случаев;
  • Киевская область - 295 случаев;
  • Кировоградская область - 43 случая;
  • Луганская область - 54 случая;
  • Львовская область - 286 случаев;
  • Николаевская область - 82 случая;
  • Одесская область - 176 случаев;
  • Полтавская область - 111 случаев;
  • Ровенская область - 111 случаев;
  • Сумская область - 97 случаев;
  • Тернопольская область - 120 случаев;
  • Харьковская область - 225 случаев;
  • Херсонская область - 67 случаев;
  • Хмельницкая область - 132 случая;
  • Черкасская область - 111 случаев;
  • Черновицкая область - 258 случаев;
  • Черниговская область - 83 случая.

Данные из неподконтрольных правительству АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

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Всего с начала пандемии COVID-19 заболели 1 241 479 человек, из них 23 516 - умерли, а 1 070 749 выздоровели. 

Напомним, недавно главный санитарный врач анонсировал старт вакцинации от коронавируса и пояснил, что в Украине планируют делать по 5 млн прививок против COVID-19 на месяц.

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