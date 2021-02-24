В Украине подтвердили 5 850 новых случаев COVID-19 за сутки
Самое большое количество новых больных обнаружили в Винницкой области
В Украине по состоянию на утро 24 февраля лабораторно подтвердили 1 317 694 случая коронавирусной болезни COVID-19. Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов в Фейсбук.
Отмечается, что за минувшие сутки в Украине было зафиксировано 5 850 новых случаев COVID-19. За сутки выздороветь от коронавируса удалось 5 850 лицам, а 152 человека скончались в результате осложнений.
Всего с начала пандемии выявлен 25 461 летальный случай от COVID-19, а 1 155 422 пациента смогли побороть болезнь.
Ситуация с количеством новых случаев COVID-19 в регионах за сутки выглядит следующим образом:
- г. Киев – 547 случаев;
- Винницкая область – 601 случай;
- Волынская область – 140 случаев;
- Днепропетровская область – 227 случаев;
- Донецкая область – 126 случаев;
- Житомирская область – 164 случая;
- Закарпатская область – 389 случаев;
- Запорожская область – 156 случаев;
- Ивано-Франковская область – 600 случаев;
- Киевская область – 275 случаев;
- Кировоградская область – 58 случаев;
- Луганская область – 51 случай;
- Львовская область – 287 случаев;
- Николаевская область – 204 случая;
- Одесская область – 215 случаев;
- Полтавская область – 92 случая;
- Ровенская область – 145 случаев;
- Сумская область – 136 случаев;
- Тернопольская область – 174 случая;
- Харьковская область – 361 случай;
- Херсонская область – 28 случаев;
- Хмельницкая область – 235 случаев;
- Черкасская область – 74 случая;
- Черновицкая область – 524 случая;
- Черниговская область – 41 случай.
Данные из временно оккупированных АР Крым и г. Севастополь, а также ОРДЛО отсутствуют.
Напомним, сегодня, 24 февраля, Украина вернулась к адаптивному карантину с разделением областей по уровню коронавирусной опасности. В красную зону сейчас попали Ивано-Франковская и Черновицкая области.