В Украине подтвердили 5 850 новых случаев COVID-19 за сутки

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Самое большое количество новых больных обнаружили в Винницкой области

В Украине по состоянию на утро 24 февраля лабораторно подтвердили 1 317 694 случая коронавирусной болезни COVID-19. Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов в Фейсбук.

Отмечается, что за минувшие сутки в Украине было зафиксировано 5 850 новых случаев COVID-19. За сутки выздороветь от коронавируса удалось 5 850 лицам, а 152 человека скончались в результате осложнений.

Всего с начала пандемии выявлен 25 461 летальный случай от COVID-19, а 1 155 422 пациента смогли побороть болезнь.

Ситуация с количеством новых случаев COVID-19 в регионах за сутки выглядит следующим образом:

г. Киев – 547 случаев;

Винницкая область – 601 случай;

Волынская область – 140 случаев;

Днепропетровская область – 227 случаев;

Донецкая область – 126 случаев;

Житомирская область – 164 случая;

Закарпатская область – 389 случаев;

Запорожская область – 156 случаев;

Ивано-Франковская область – 600 случаев;

Киевская область – 275 случаев;

Кировоградская область – 58 случаев;

Луганская область – 51 случай;

Львовская область – 287 случаев;

Николаевская область – 204 случая;

Одесская область – 215 случаев;

Полтавская область – 92 случая;

Ровенская область – 145 случаев;

Сумская область – 136 случаев;

Тернопольская область – 174 случая;

Харьковская область – 361 случай;

Херсонская область – 28 случаев;

Хмельницкая область – 235 случаев;

Черкасская область – 74 случая;

Черновицкая область – 524 случая;

Черниговская область – 41 случай.

Данные из временно оккупированных АР Крым и г. Севастополь, а также ОРДЛО отсутствуют.

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Напомним, сегодня, 24 февраля, Украина вернулась к адаптивному карантину с разделением областей по уровню коронавирусной опасности. В красную зону сейчас попали Ивано-Франковская и Черновицкая области.