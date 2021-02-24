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В Украине подтвердили 5 850 новых случаев COVID-19 за сутки

Фото из открытых источников

Самое большое количество новых больных обнаружили в Винницкой области

В Украине по состоянию на утро 24 февраля лабораторно подтвердили 1 317 694 случая коронавирусной болезни COVID-19. Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов в Фейсбук.

Отмечается, что за минувшие сутки в Украине было зафиксировано 5 850 новых случаев COVID-19. За сутки выздороветь от коронавируса удалось 5 850 лицам, а 152 человека скончались в результате осложнений.

Всего с начала пандемии выявлен 25 461 летальный случай от COVID-19, а 1 155 422 пациента смогли побороть болезнь.

Ситуация с количеством новых случаев COVID-19 в регионах за сутки выглядит следующим образом:

  • г. Киев – 547 случаев;
  • Винницкая область – 601 случай;
  • Волынская область – 140 случаев;
  • Днепропетровская область – 227 случаев;
  • Донецкая область – 126 случаев;
  • Житомирская область – 164 случая;
  • Закарпатская область – 389 случаев;
  • Запорожская область – 156 случаев;
  • Ивано-Франковская область – 600 случаев;
  • Киевская область – 275 случаев;
  • Кировоградская область – 58 случаев;
  • Луганская область – 51 случай;
  • Львовская область – 287 случаев;
  • Николаевская область – 204 случая;
  • Одесская область – 215 случаев;
  • Полтавская область – 92 случая;
  • Ровенская область – 145 случаев;
  • Сумская область – 136 случаев;
  • Тернопольская область – 174 случая;
  • Харьковская область – 361 случай;
  • Херсонская область – 28 случаев;
  • Хмельницкая область – 235 случаев;
  • Черкасская область – 74 случая;
  • Черновицкая область – 524 случая;
  • Черниговская область – 41 случай.

Данные из временно оккупированных АР Крым и г. Севастополь, а также ОРДЛО отсутствуют.

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Напомним, сегодня, 24 февраля, Украина вернулась к адаптивному карантину с разделением областей по уровню коронавирусной опасности. В красную зону сейчас попали Ивано-Франковская и Черновицкая области.

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