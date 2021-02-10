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В Украине подтвердили 3 409 новых случаев COVID-19, более 2 тыс. человек попали в больницу

Фото из открытых источников

За сутки осуществили 43 767 тестирований

По состоянию на утро 10 февраля в Украине зарегистрировано 1 253 055 случаев коронавируса COVID-19, за минувшие сутки заболели 3 409 человек. Об этом сообщает Telegram-канал "Коронавирус инфо".

Согласно сообщению, накануне заболели 244 ребенка и 298 медработников, 2 046 человек госпитализировали, 163 человека умерли. 

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Ивано-Франковской (410), г. Киев (297), Винницкой (271), Закарпатской (238), и Запорожской (214) областях.

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Как отмечается, количество заболеваний в регионах за сутки выглядит следующим образом:

  • г. Киев – 297 случаев;
  • Винницкая область – 271 случай;
  • Волынская область – 111 случаев;
  • Днепропетровская область – 120 случаев;
  • Донецкая область – 98 случаев;
  • Житомирская область – 61 случай;
  • Закарпатская область – 238 случаев;
  • Запорожская область – 214 случаев;
  • Ивано-Франковская область – 410 случаев;
  • Киевская область – 150 случаев;
  • Кировоградская область – 43 случая;
  • Луганская область – 36 случаев;
  • Львовская область – 117 случаев;
  • Николаевская область – 37 случаев;
  • Одесская область – 115 случаев;
  • Полтавская область – 132 случая;
  • Ровенская область – 103 случая;
  • Сумская область - 48 случаев;
  • Тернопольская область – 105 случаев;
  • Харьковская область – 188 случаев;
  • Херсонская область – 50 случаев;
  • Хмельницкая область – 136 случаев;
  • Черкасская область - 108 случаев;
  • Черновицкая область – 191 случай;
  • Черниговская область – 30 случаев.

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Напомним, ранее стало известно, что несмотря на уверенность власти в начале вакцинации от COVID-19 в Украине в "районе 15 февраля или позже", списки людей на прививки еще полностью не готовы.

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