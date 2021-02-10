В Украине подтвердили 3 409 новых случаев COVID-19, более 2 тыс. человек попали в больницу

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За сутки осуществили 43 767 тестирований

По состоянию на утро 10 февраля в Украине зарегистрировано 1 253 055 случаев коронавируса COVID-19, за минувшие сутки заболели 3 409 человек. Об этом сообщает Telegram-канал "Коронавирус инфо".

Согласно сообщению, накануне заболели 244 ребенка и 298 медработников, 2 046 человек госпитализировали, 163 человека умерли.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Ивано-Франковской (410), г. Киев (297), Винницкой (271), Закарпатской (238), и Запорожской (214) областях.

Как отмечается, количество заболеваний в регионах за сутки выглядит следующим образом:

г. Киев – 297 случаев;

Винницкая область – 271 случай;

Волынская область – 111 случаев;

Днепропетровская область – 120 случаев;

Донецкая область – 98 случаев;

Житомирская область – 61 случай;

Закарпатская область – 238 случаев;

Запорожская область – 214 случаев;

Ивано-Франковская область – 410 случаев;

Киевская область – 150 случаев;

Кировоградская область – 43 случая;

Луганская область – 36 случаев;

Львовская область – 117 случаев;

Николаевская область – 37 случаев;

Одесская область – 115 случаев;

Полтавская область – 132 случая;

Ровенская область – 103 случая;

Сумская область - 48 случаев;

Тернопольская область – 105 случаев;

Харьковская область – 188 случаев;

Херсонская область – 50 случаев;

Хмельницкая область – 136 случаев;

Черкасская область - 108 случаев;

Черновицкая область – 191 случай;

Черниговская область – 30 случаев.

Напомним, ранее стало известно, что несмотря на уверенность власти в начале вакцинации от COVID-19 в Украине в "районе 15 февраля или позже", списки людей на прививки еще полностью не готовы.