В Украине подтвердили 3 409 новых случаев COVID-19, более 2 тыс. человек попали в больницу
За сутки осуществили 43 767 тестирований
По состоянию на утро 10 февраля в Украине зарегистрировано 1 253 055 случаев коронавируса COVID-19, за минувшие сутки заболели 3 409 человек. Об этом сообщает Telegram-канал "Коронавирус инфо".
Согласно сообщению, накануне заболели 244 ребенка и 298 медработников, 2 046 человек госпитализировали, 163 человека умерли.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Ивано-Франковской (410), г. Киев (297), Винницкой (271), Закарпатской (238), и Запорожской (214) областях.
Как отмечается, количество заболеваний в регионах за сутки выглядит следующим образом:
- г. Киев – 297 случаев;
- Винницкая область – 271 случай;
- Волынская область – 111 случаев;
- Днепропетровская область – 120 случаев;
- Донецкая область – 98 случаев;
- Житомирская область – 61 случай;
- Закарпатская область – 238 случаев;
- Запорожская область – 214 случаев;
- Ивано-Франковская область – 410 случаев;
- Киевская область – 150 случаев;
- Кировоградская область – 43 случая;
- Луганская область – 36 случаев;
- Львовская область – 117 случаев;
- Николаевская область – 37 случаев;
- Одесская область – 115 случаев;
- Полтавская область – 132 случая;
- Ровенская область – 103 случая;
- Сумская область - 48 случаев;
- Тернопольская область – 105 случаев;
- Харьковская область – 188 случаев;
- Херсонская область – 50 случаев;
- Хмельницкая область – 136 случаев;
- Черкасская область - 108 случаев;
- Черновицкая область – 191 случай;
- Черниговская область – 30 случаев.
Напомним, ранее стало известно, что несмотря на уверенность власти в начале вакцинации от COVID-19 в Украине в "районе 15 февраля или позже", списки людей на прививки еще полностью не готовы.