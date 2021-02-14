В Украине подтвердили 3 094 новых случая COVID-19 в течение суток
Более двух тысяч человек выздоровели
В Украине по состоянию на утро 14 февраля лабораторно подтвердили 1 271 143 случая коронавирусной болезни COVID-19. Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов в Фейсбук.
Отмечается, что за минувшие сутки в Украине было зафиксировано 3 094 новых случая COVID-19. За сутки выздороветь от коронавирус удалось 2 002 лицам, а 45 человек умерли в результате осложнений.
Всего с начала пандемии выявлено 24 330 летальных случаев от COVID-19, а 1 114 301 пациент смог преодолеть болезнь.
Ситуация с количеством новых случаев COVID-19 в регионах за сутки выглядит следующим образом:
- г. Киев – 82 случая;
- Винницкая область – 125 случаев;
- Волынская область – 78 случаев;
- Днепропетровская область – 212 случаев;
- Донецкая область – 126 случаев;
- Житомирская область – 220 случаев;
- Закарпатская область – 207 случаев;
- Запорожская область – 34 случая;
- Ивано-Франковская область – 483 случая;
- Киевская область – 184 случая;
- Кировоградская область – 11 случаев;
- Луганская область – 22 случая;
- Львовская область – 164 случая;
- Николаевская область – 121 случай;
- Одесская область – 71 случай;
- Полтавская область – 34 случая;
- Ровенская область – 33 случая;
- Сумская область – 87 случаев;
- Тернопольская область – 126 случаев;
- Харьковская область – 93 случая;
- Херсонская область – 37 случаев;
- Хмельницкая область – 121 случай;
- Черкасская область – 80 случаев;
- Черновицкая область – 272 случая;
- Черниговская область – 71 случай.
Данные с временно оккупированных АР Крым и г. Севастополь, а также ОРДЛО отсутствуют.
Напомним, недавно главный санитарный врач Виктор Ляшко заявил, что на следующей неделе Украина получит первую партию вакцины от коронавируса COVID-19 британско-шведской компании AstraZeneca. По его словам, до конца февраля государство рассчитывает получить миллион доз препарата.