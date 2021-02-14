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В Украине подтвердили 3 094 новых случая COVID-19 в течение суток

Фото из открытых источников

Более двух тысяч человек выздоровели

В Украине по состоянию на утро 14 февраля лабораторно подтвердили 1 271 143 случая коронавирусной болезни COVID-19. Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов в Фейсбук.

Отмечается, что за минувшие сутки в Украине было зафиксировано 3 094 новых случая COVID-19. За сутки выздороветь от коронавирус удалось 2 002 лицам, а 45 человек умерли в результате осложнений.

Всего с начала пандемии выявлено 24 330 летальных случаев от COVID-19, а 1 114 301 пациент смог преодолеть болезнь.

Ситуация с количеством новых случаев COVID-19 в регионах за сутки выглядит следующим образом:

  • г. Киев – 82 случая;
  • Винницкая область – 125 случаев;
  • Волынская область – 78 случаев;
  • Днепропетровская область – 212 случаев;
  • Донецкая область – 126 случаев;
  • Житомирская область – 220 случаев;
  • Закарпатская область – 207 случаев;
  • Запорожская область – 34 случая;
  • Ивано-Франковская область – 483 случая;
  • Киевская область – 184 случая;
  • Кировоградская область – 11 случаев;
  • Луганская область – 22 случая;
  • Львовская область – 164 случая;
  • Николаевская область – 121 случай;
  • Одесская область – 71 случай;
  • Полтавская область – 34 случая;
  • Ровенская область – 33 случая;
  • Сумская область – 87 случаев;
  • Тернопольская область – 126 случаев;
  • Харьковская область – 93 случая;
  • Херсонская область – 37 случаев;
  • Хмельницкая область – 121 случай;
  • Черкасская область – 80 случаев;
  • Черновицкая область – 272 случая;
  • Черниговская область – 71 случай.

Данные с временно оккупированных АР Крым и г. Севастополь, а также ОРДЛО отсутствуют.

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Напомним, недавно главный санитарный врач Виктор Ляшко заявил, что на следующей неделе Украина получит первую партию вакцины от коронавируса COVID-19 британско-шведской компании AstraZeneca. По его словам, до конца февраля государство рассчитывает получить миллион доз препарата.

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