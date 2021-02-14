В Украине подтвердили 3 094 новых случая COVID-19 в течение суток

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Более двух тысяч человек выздоровели

В Украине по состоянию на утро 14 февраля лабораторно подтвердили 1 271 143 случая коронавирусной болезни COVID-19. Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов в Фейсбук.

Отмечается, что за минувшие сутки в Украине было зафиксировано 3 094 новых случая COVID-19. За сутки выздороветь от коронавирус удалось 2 002 лицам, а 45 человек умерли в результате осложнений.

Всего с начала пандемии выявлено 24 330 летальных случаев от COVID-19, а 1 114 301 пациент смог преодолеть болезнь.

Ситуация с количеством новых случаев COVID-19 в регионах за сутки выглядит следующим образом:

г. Киев – 82 случая;

Винницкая область – 125 случаев;

Волынская область – 78 случаев;

Днепропетровская область – 212 случаев;

Донецкая область – 126 случаев;

Житомирская область – 220 случаев;

Закарпатская область – 207 случаев;

Запорожская область – 34 случая;

Ивано-Франковская область – 483 случая;

Киевская область – 184 случая;

Кировоградская область – 11 случаев;

Луганская область – 22 случая;

Львовская область – 164 случая;

Николаевская область – 121 случай;

Одесская область – 71 случай;

Полтавская область – 34 случая;

Ровенская область – 33 случая;

Сумская область – 87 случаев;

Тернопольская область – 126 случаев;

Харьковская область – 93 случая;

Херсонская область – 37 случаев;

Хмельницкая область – 121 случай;

Черкасская область – 80 случаев;

Черновицкая область – 272 случая;

Черниговская область – 71 случай.

Данные с временно оккупированных АР Крым и г. Севастополь, а также ОРДЛО отсутствуют.

Напомним, недавно главный санитарный врач Виктор Ляшко заявил, что на следующей неделе Украина получит первую партию вакцины от коронавируса COVID-19 британско-шведской компании AstraZeneca. По его словам, до конца февраля государство рассчитывает получить миллион доз препарата.