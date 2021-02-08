В Украине подтвердили 2 141 случай COVID-19 за сутки, более тысячи человек попали в больницы
Больше всего новых случаев зарегистрировали в Ивано-Франковской области
По состоянию на утро 8 февраля в Украине зарегистрировано 1 246 990 случаев коронавируса COVID-19, за минувшие сутки заболел 2 141 человек. Об этом сообщает Telegram-канал Коронавирус инфо.
Согласно сообщению, накануне заболели 130 детей и 71 медработник, 1020 госпитализировали, зафиксировано 47 летальных случаев.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Ивано-Франковской (398), Житомирской (176), Днепропетровской (156), Черновицкой (143) и Закарпатской (133) областях.
Как отмечается, количество заболеваний в регионах за сутки выглядит следующим образом:
- г. Киев-88 случаев;
- Винницкая область-123 случая;
- Волынская область-45 случаев;
- Днепропетровская область-156 случаев;
- Донецкая область-28 случаев;
- Житомирская область-176 случаев;
- Закарпатская область-133 случая;
- Запорожская область-59 случаев;
- Ивано-Франковская область – 398 случаев;
- Киевская область-97 случаев;
- Кировоградская область - 4 случая;
- Луганская область-14 случаев;
- Львовская область-119 случаев;
- Николаевская область-115 случаев;
- Одесская область-61 случай;
- Полтавская область-32 случая;
- Ровненская область - 45 случаев;
- Сумская область - 54 случая;
- Тернопольская область-74 случая;
- Харьковская область-35 случаев;
- Херсонская область-19 случаев;
- Хмельницкая область-24 случая;
- Черкасская область - 53 случая;
- Черновицкая область-143 случая;
- Черниговская область-46 случаев.
Напомним, недавно в Китае регулирующий орган одобрил для использования вакцину против коронавирусной болезни COVID-19 производства Sinovac Biotech, которую планируют использовать в Украине.