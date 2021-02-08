live
Новости » Общество Читати новину українською

В Украине подтвердили 2 141 случай COVID-19 за сутки, более тысячи человек попали в больницы

Фото из открытых источников

Больше всего новых случаев зарегистрировали в Ивано-Франковской области

По состоянию на утро 8 февраля в Украине зарегистрировано 1 246 990 случаев коронавируса COVID-19, за минувшие сутки заболел 2 141 человек. Об этом сообщает Telegram-канал Коронавирус инфо.

Согласно сообщению, накануне заболели 130 детей и 71 медработник, 1020 госпитализировали, зафиксировано 47 летальных случаев. 

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Ивано-Франковской (398), Житомирской (176), Днепропетровской (156), Черновицкой (143) и Закарпатской (133) областях.

Новости по теме: Эксперты ВОЗ выявили важные доказательства относительно коронавируса в Ухане

Как отмечается, количество заболеваний в регионах за сутки выглядит следующим образом:

  • г. Киев-88 случаев;
  • Винницкая область-123 случая;
  • Волынская область-45 случаев;
  • Днепропетровская область-156 случаев;
  • Донецкая область-28 случаев;
  • Житомирская область-176 случаев;
  • Закарпатская область-133 случая;
  • Запорожская область-59 случаев;
  • Ивано-Франковская область – 398 случаев;
  • Киевская область-97 случаев;
  • Кировоградская область - 4 случая;
  • Луганская область-14 случаев;
  • Львовская область-119 случаев;
  • Николаевская область-115 случаев;
  • Одесская область-61 случай;
  • Полтавская область-32 случая;
  • Ровненская область - 45 случаев;
  • Сумская область - 54 случая;
  • Тернопольская область-74 случая;
  • Харьковская область-35 случаев;
  • Херсонская область-19 случаев;
  • Хмельницкая область-24 случая;
  • Черкасская область - 53 случая;
  • Черновицкая область-143 случая;
  • Черниговская область-46 случаев.

Новости по теме: Британские медики предупредили об опасности лечения коронавируса антителами

Напомним, недавно в Китае регулирующий орган одобрил для использования вакцину против коронавирусной болезни COVID-19 производства Sinovac Biotech, которую планируют использовать в Украине. 

Читайте нас в Facebook Читайте нас в Telegram

читайте также

Снег и заморозки до -6: Прогноз погоды в Украине на сегодня Морозы отступают: Синоптики прогнозируют на выходные до +12 градусов Без осадков и морозы: Какой сегодня будет погода Более 20 градусов мороза: Синоптики рассказали, сколько дней в Украине продержатся холода

программы канала ZIK

ZIK | Прямий ефір телеканалу ZIK
Защитить медиа. Тарифные протесты. Пожар во Львове. Страшная аватокатастрофа | #Новости | 06.02.21
Закриття телеканалів ZIK,
Закрытие телеканалов ZIK,
Елена Лукаш | Ток-шоу
Надежда Савченко | Ток-шоу