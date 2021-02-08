В Украине подтвердили 2 141 случай COVID-19 за сутки, более тысячи человек попали в больницы

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Больше всего новых случаев зарегистрировали в Ивано-Франковской области

По состоянию на утро 8 февраля в Украине зарегистрировано 1 246 990 случаев коронавируса COVID-19, за минувшие сутки заболел 2 141 человек. Об этом сообщает Telegram-канал Коронавирус инфо.

Согласно сообщению, накануне заболели 130 детей и 71 медработник, 1020 госпитализировали, зафиксировано 47 летальных случаев.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Ивано-Франковской (398), Житомирской (176), Днепропетровской (156), Черновицкой (143) и Закарпатской (133) областях.

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Как отмечается, количество заболеваний в регионах за сутки выглядит следующим образом:

г. Киев-88 случаев;

Винницкая область-123 случая;

Волынская область-45 случаев;

Днепропетровская область-156 случаев;

Донецкая область-28 случаев;

Житомирская область-176 случаев;

Закарпатская область-133 случая;

Запорожская область-59 случаев;

Ивано-Франковская область – 398 случаев;

Киевская область-97 случаев;

Кировоградская область - 4 случая;

Луганская область-14 случаев;

Львовская область-119 случаев;

Николаевская область-115 случаев;

Одесская область-61 случай;

Полтавская область-32 случая;

Ровненская область - 45 случаев;

Сумская область - 54 случая;

Тернопольская область-74 случая;

Харьковская область-35 случаев;

Херсонская область-19 случаев;

Хмельницкая область-24 случая;

Черкасская область - 53 случая;

Черновицкая область-143 случая;

Черниговская область-46 случаев.

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Напомним, недавно в Китае регулирующий орган одобрил для использования вакцину против коронавирусной болезни COVID-19 производства Sinovac Biotech, которую планируют использовать в Украине.