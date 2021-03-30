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В Украине подняли штрафы за грязные номерные знаки

Фото из открытых источников

При первом нарушении придется заплатить 850 грн, а при повторном - 1700 грн

В Украине выросли штрафы для водителей за эксплуатацию автомобилей с загрязненным номерным знаком. Об этом сообщает Аmper Сar.

Согласно сообщению, если ранее штраф за езду на незарегистрированной машине, без номерного знака, или с номерным знаком, который не отвечает требованиям стандартов ("3D"-номера, стикеры и т.п.), загрязнен, перевернутый или неосвещенный, закрыт другими предметами, что затрудняет его идентификацию с расстояния 20 метров, составил 170 грн, то теперь за такое нарушение придется заплатить 850 грн (если предупреждение сделано впервые).

При повторном "замечании" нарушителю придется уплатить уже 1700 грн. Кроме того, водителю могут присудить 30-40 часов общественных работ. Также нарушителю ПДД грозит возмездное изъятие транспортного средства.

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Напомним, 17 марта в Украине вступили в силу новые штрафы за нарушение правил дорожного движения. Изменения коснулись суммы взысканий за превышение максимально допустимой скорости на дороге, управление без водительского удостоверения или в состоянии алкогольного/наркотического опьянения.

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