В Украине подготовили законопроект о принудительной COVID-вакцинации, – Герман

Анна Герман Скриншот из видео

Однако украинцы не имеют выбора вакцины, отметила гостья студии

В Украине уже подготовили проект закона об обязательной и принудительной вакцинации от коронавируса COVID-19.

Об этом в совместном эфире трех телеканалов – ZIK, NewsОne и "112 Украина" – заявила народный депутат Украины предыдущих созывов Анна Герман.

Гостья студии, комментируя старт в Украине кампании по вакцинации от коронавируса, обратила внимание на отсутствие коммуникации власти с населением на эту тему.

"Скажите людям, что будет в отношении этих ковидных паспортов так называемых? Вы знаете, что вопрос обсуждается уже на Западе. Я знаю также, что подготовлен законопроект и в Украине. Я не знаю, зарегистрирован ли он, но точно знаю, что подготовлен, о том, что вакцинация будет обязательной и принудительной. И ты не сможешь прийти в банк, тебя там отвергнут, потому что ты не имеешь принудительной..., тебе не вкололи принудительно бог весть что. У тебя нет выбора вакцины. Мы не раз говорили, что человек должен иметь выбор. Должно быть несколько вариантов вакцины", - подчеркнула Анна Герман.

Напомним, накануне в Украине началась вакцинация населения против коронавируса. Первым прививку индийским препаратом CoviShield получили врачи мобильной медицинской бригады. В общем за день было вакцинировано 159 украинцев.

Следует отметить, что министр здравоохранения Максим Степанов рассказал, какие могут возникнуть побочные эффекты от вакцинации против коронавируса.