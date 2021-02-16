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В Украине подали на регистрацию вакцину против коронавируса AstraZeneca

Вакцина против коронавируса AstraZeneca Фото из открытых источников

Заявка была подана вчера, 15 февраля

В Государственный экспертный центр Министерства здравоохранения Украины подали заявку о государственной регистрации вакцины AstraZeneca против коронавируса. Об этом сообщает пресс-служба Центра общественного здоровья Украины.

"Вчера, 15 февраля 2021 года, в Государственный экспертный центр Министерства здравоохранения Украины подали заявку о государственной регистрации в Украине вакцины Oxford/AstraZeneca", - говорится в сообщении.

В ЦОЗ добавили, что Всемирная организация здравоохранения уже одобрила вакцину AstraZeneca для экстренного применения, тем самым разрешила использование этой вакцины в рамках инициативы COVAX.

Новости по теме: ВОЗ разрешила экстренное использование вакцины AstraZeneca

Напомним, ранее китайская компания Sinovac Biotech подала в Минздрав документы на регистрацию вакцины против коронавируса. Компания намерена получить разрешение на экстренное применение вакцины.

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