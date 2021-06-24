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В Украине почти тысяча новых больных коронавирусом COVID-19

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Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киев – 223

По состоянию на утро 24 июня в Украине лабораторно подтвердили 2 231 914 случаев заражения коронавирусом за минувшие сутки выявлено 937 новых больных. Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.

"937 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19 зафиксировано в Украине по состоянию на 24 июня 2021 года. В частности, заболели 33 ребенка и 24 медработника. Также за минувшие сутки госпитализировано – 559 человек, летальных исходов – 58, выздоровел – 2471 человек.

За все время пандемии в Украине заболело – 2 231 914 человек, выздоровели – 2 157 732 человека, летальных случаев – 52 181", – говорится в сообщении.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киев (223), Днепропетровской (59), Харьковской (57), Донецкой (51) и Киевской (51) областях.

Количество заболеваний в регионах за сутки:

  • г. Киев – 223 случая;
  • Винницкая область – 16 случаев;
  • Волынская область – 24 случая;
  • Днепропетровская область – 59 случаев;
  • Донецкая область – 51 случай;
  • Житомирская область – 17 случаев;
  • Закарпатская область – 8 случаев;
  • Запорожская область – 42 случая;
  • Ивано-Франковская область – 14 случаев;
  • Киевская область – 51 случай;
  • Кировоградская область – 15 случаев;
  • Луганская область – 18 случаев;
  • Львовская область – 48 случаев;
  • Николаевская область – 35 случаев;
  • Одесская область – 30 случаев;
  • Полтавская область – 18 случаев;
  • Ровенская область – 26 случаев;
  • Сумская область – 24 случая;
  • Тернопольская область – 6 случаев;
  • Харьковская область – 57 случаев;
  • Херсонская область – 30 случаев;
  • Хмельницкая область – 49 случаев;
  • Черкасская область – 33 случая;
  • Черновицкая область – 11 случаев;
  • Черниговская область – 32 случая.

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Напомним, накануне секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов заявил, что впервые найденный в Индии штамм коронавируса "Дельта", который считается более заразным, зафиксирован в Украине у двух человек.

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