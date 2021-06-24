В Украине почти тысяча новых больных коронавирусом COVID-19
Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киев – 223
По состоянию на утро 24 июня в Украине лабораторно подтвердили 2 231 914 случаев заражения коронавирусом за минувшие сутки выявлено 937 новых больных. Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.
"937 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19 зафиксировано в Украине по состоянию на 24 июня 2021 года. В частности, заболели 33 ребенка и 24 медработника. Также за минувшие сутки госпитализировано – 559 человек, летальных исходов – 58, выздоровел – 2471 человек.
За все время пандемии в Украине заболело – 2 231 914 человек, выздоровели – 2 157 732 человека, летальных случаев – 52 181", – говорится в сообщении.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киев (223), Днепропетровской (59), Харьковской (57), Донецкой (51) и Киевской (51) областях.
Количество заболеваний в регионах за сутки:
- г. Киев – 223 случая;
- Винницкая область – 16 случаев;
- Волынская область – 24 случая;
- Днепропетровская область – 59 случаев;
- Донецкая область – 51 случай;
- Житомирская область – 17 случаев;
- Закарпатская область – 8 случаев;
- Запорожская область – 42 случая;
- Ивано-Франковская область – 14 случаев;
- Киевская область – 51 случай;
- Кировоградская область – 15 случаев;
- Луганская область – 18 случаев;
- Львовская область – 48 случаев;
- Николаевская область – 35 случаев;
- Одесская область – 30 случаев;
- Полтавская область – 18 случаев;
- Ровенская область – 26 случаев;
- Сумская область – 24 случая;
- Тернопольская область – 6 случаев;
- Харьковская область – 57 случаев;
- Херсонская область – 30 случаев;
- Хмельницкая область – 49 случаев;
- Черкасская область – 33 случая;
- Черновицкая область – 11 случаев;
- Черниговская область – 32 случая.
Напомним, накануне секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов заявил, что впервые найденный в Индии штамм коронавируса "Дельта", который считается более заразным, зафиксирован в Украине у двух человек.