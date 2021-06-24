В Украине почти тысяча новых больных коронавирусом COVID-19

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Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киев – 223

По состоянию на утро 24 июня в Украине лабораторно подтвердили 2 231 914 случаев заражения коронавирусом за минувшие сутки выявлено 937 новых больных. Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.

"937 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19 зафиксировано в Украине по состоянию на 24 июня 2021 года. В частности, заболели 33 ребенка и 24 медработника. Также за минувшие сутки госпитализировано – 559 человек, летальных исходов – 58, выздоровел – 2471 человек.

За все время пандемии в Украине заболело – 2 231 914 человек, выздоровели – 2 157 732 человека, летальных случаев – 52 181", – говорится в сообщении.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киев (223), Днепропетровской (59), Харьковской (57), Донецкой (51) и Киевской (51) областях.

Количество заболеваний в регионах за сутки:

г. Киев – 223 случая;

Винницкая область – 16 случаев;

Волынская область – 24 случая;

Днепропетровская область – 59 случаев;

Донецкая область – 51 случай;

Житомирская область – 17 случаев;

Закарпатская область – 8 случаев;

Запорожская область – 42 случая;

Ивано-Франковская область – 14 случаев;

Киевская область – 51 случай;

Кировоградская область – 15 случаев;

Луганская область – 18 случаев;

Львовская область – 48 случаев;

Николаевская область – 35 случаев;

Одесская область – 30 случаев;

Полтавская область – 18 случаев;

Ровенская область – 26 случаев;

Сумская область – 24 случая;

Тернопольская область – 6 случаев;

Харьковская область – 57 случаев;

Херсонская область – 30 случаев;

Хмельницкая область – 49 случаев;

Черкасская область – 33 случая;

Черновицкая область – 11 случаев;

Черниговская область – 32 случая.

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Напомним, накануне секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов заявил, что впервые найденный в Индии штамм коронавируса "Дельта", который считается более заразным, зафиксирован в Украине у двух человек.