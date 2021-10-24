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В Украине почти семь миллионов человек полностью вакцинированы против коронавируса

etu.ru

Всего проведено 15 854 029 прививок

В Украине по состоянию на сегодня, 24 октября, почти 7 миллионов человек получили две дозы COVID-вакцины. Об этом сообщает Министерство здравоохранения в своем Facebook.

В ведомстве отметили, что от начала вакцинальной кампании в стране привито 8 890 454 человека, из них получили одну дозу – 8 890 452 человека, полностью иммунизированы и получили две дозы – 6 963 577 человек (из них двое человек получили одну дозу за рубежом).

Всего проведено 15 854 029 прививок.

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Напомним, ранее мы писали, что в Украине на железнодорожных вокзалах всех областных центров заработают пункты вакцинации против COVID-19. С 23 октября начали действовать пункты на вокзалах Ивано-Франковска и Мариуполя. 

Как сообщалось ранее, в Украине еще дважды планируют расширить список профессий для обязательной вакцинации от COVID-19, добавив в ближайшее время к нему социальных работников и почтальонов. Максимум до 25 октября появится обновленный список.

 

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